Eine Ikone kehrt zurück: Der ID. Buzz ist ein Allrounder für die täglichen Herausforderungen, egal, ob diese privater oder beruflicher Natur sind. Beim Porsche-Standort in Klagenfurt ist er ab sofort erhältlich. VWN-Markenleiter Andreas Spörk mit dem neuen ID. Buzz.

“Sein Anblick wird so manchen in die 1950er-Jahre zurückversetzen”, ist sich Andreas Spörk sicher. Der Verkaufsberater für Volkswagen-Nutzfahrzeuge bei Porsche Klagenfurt hatte bereits das Vergnügen den neuen Volkswagen ID.Buzz zu fahren. Das vollelektrische Fahrzeug sieht dem originalen VW-Bus T1− damals auch liebevoll “Bulli” genannt − zum Verwechseln ähnlich. “Es ist Emotion pur”, fasst es Spörk zusammen.

Die Ähnlichkeit ist verblüffend: Links der originale VW-Bus T1, rechts sein Nachfolger der neue ID.Buzz. © Porsche Klagenfurt

Der “Oldie” wurde neu verpackt

Der ID. Buzz und ID. Buzz Cargo sorgen mit ihren charakteristischen Zügen sofort für gute Laune, währenddessen sorgt neueste Technik für ein angenehmes Fahrgefühl. “Zu den Key-Features zählen das smarte, interaktive IQ.Light, über 30 Assistenzprogramme, eine entnehmbare ID-Pass-Box, 30 Ambiente-Lichter und eine intelligente Sprachbedienung mit ‘Hello’-ID”, erklärt der Markenleiter, “das heißt man braucht keinen Knopf mehr zu drücken, um sie zu aktivieren.” Außerdem fährt man mit dem ID. Buzz nicht nur klimabewusster, sondern auch flexibler. Die maximale Ladeleistung für das Schnellladen (DC) liegt bei bis zu 170 kW, so kann die Batterie an einer Schnellladesäule mit entsprechender Ladeleistung in nur etwa 30 Minuten von fünf auf 80 Prozent aufgeladen werden. Auch verfügt das Modell über Plug & Charge, “das heißt wir brauchen keine Karte, das Auto kommuniziert mit der Ladesäule”, hebt Spörk hervor. Ganz nebenbei überzeugt das neue Modell mit dem sogenannten bidirektionalem Laden. “Sprich der Akku des ID.Buzz fungiert als Speicher und kann auch andere Geräte laden”, erklärt der Verkaufsberater.

“Jeder hat sich nach dem Auto umgedreht!”

Für eine Überraschung sorgt aber auch die Reichweite des VW-Busses. “Der ID. Buzz Cargo kommt bei einer Nutzlast von 647 Kilogramm stolze 413 Kilometer, der ID. Buzz People schafft sogar 424 Kilometer”, berichtet Spörk. Er selbst ist am Montag das erste Mal mit dem Bus nach Hause gefahren. “Es war der Wahnsinn! Jeder Autofahrer, der mich überholt hat, hat sich nach dem Auto umgedreht”, erzählt er stolz. Er freut sich, dass die Volkswagen-Familie endlich um ein reines Nutzfahrzeug erweitert wurde.

Markenleiter Andreas Spörk (re.) hatte bereits das Vergnügen: Hier mit Verkaufsberater Szabolcs Darvasi bei der Probefahrt. © Porsche Klagenfurt

Probefahrt gefällig?

Interessenten lädt Spörk direkt zu Porsche Klagenfurt in die Villacher Straße ein: “Die Volkswagen Verkaufsberater stehen euch Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr zur Seite.” Nach terminlicher Vereinbarung sind auch Probefahrten mit dem neuen “Bullie” möglich. “Kommt einfach vorbei und lasst das Auto auf euch wirken!” Übrigens: Auch die Lieferzeiten schauen gut aus! “Wir haben ein zusätzliches Kontingent für Österreich bekommen und die Fahrzeuge sollten je nach Ausstattung zwischen August und Oktober 2023 bei uns eintreffen”, verrät uns Spörk abschließend.