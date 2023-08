Einstündige Straßensperre

Fahrzeug­überschlag: Auto blieb am Dach liegen

Rassach - Am Sonntag, dem 13. August 2023, kam es um 1.57 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B76 in Rassach. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb am Dach ...