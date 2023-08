Gefühl der Auswegslosigkeit

Kinder und Jugendlich enormen sozialen Druck ausgesetzt: Jetzt gibt es ein neues Projekt als Stütze

Steiermark / Graz - Der zunehmende soziale Druck und die idealisierte Darstellungen der Wirklichkeit in sozialen Medien & Co., nähren oft das Gefühl der Ausweglosigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Das initiierte Projekt "Anker: Hilfe! Mein Kind will (so) nicht mehr leben!" soll eine Stütze für Eltern und Angehörige sein, um einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden.

