Zehntausend Euro Schaden Lauter Knall: Keller in Wohnhaus brannte Feldbach - Aus bislang unbekannter Ursache brach Dienstagabend, 31. Jänner 2023, im Keller eines Wohnhauses ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (115 Wörter)

Gegen 19.35 Uhr wurde ein 80-Jähriger, der allein in seinem Wohnhaus lebt, durch einen lauten Knall auf einen Brand im Keller aufmerksam. In der Folge verständigte er die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehren Gniebing, Feldbach und Rohr an der Raab (46 Personen und elf Fahrzeuge) löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

Keller schwer beschädigt

Der Brand brach in einem Kellerraum, in dem sich auch eine eingeschaltete Kühltruhe befand, aus. Durch den Brand wurde der Kellerraum schwer beschädigt, die umliegenden Räume stark verrußt sowie das ganze Erdgeschoss durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Es dürfte ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.