European Youth Olympics Festival Gold-Snow­boarderin (15) aus Kärnten verrät ihr Geheimnis: "Einfach Spaß haben" Villach - Kristina Holzfeind holte sich letzte Woche Gold bei den European Youth Olympics Festival (EYOF) in Italien. Wie sie Leistungssport, Schule und Leistungsdruck unter einen Hut bring, erzählte sie uns im Interview. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (452 Wörter) Interview © Kristina Holzfeind

Vom 21. bis 28. Jänner fand das European Youth Olympics Festival (EYOF) in Italien statt. Mit dabei war auch die 15-jährige Kärntner Snowboarderin Kristina Holzfeind. Aber Kristina war nicht nur mit dabei, sie ging beim Big-Air-Bewerb sogar als Siegerin hervor. Mit einem sogenannten “CAB 7” im letzten Lauf holte sie sich dann insgesamt 156,3 Punkte.

5min: Wie bist du zum Snowboarden gekommen?

Kristina: Der Grund, warum ich mit Snowboarden begonnen habe, war mein Papa, er ist ebenfalls Snowboarder: Eigentlich wollte er, dass ich erst ein bisschen später zum Snowboarden anfange, ich wollte es aber unbedingt lernen. Er hat dann nachgegeben, daher habe ich schon mit sieben Jahren damit begonnen. Als ich dann zehn Jahre alt war, bin ich in der “Shredschool” am Nassfeld mitgefahren. Dort hat sich dann diese Leidenschaft entwickelt.

5min: Wie vereinbarst du Training mit Schule und Lernen?

Kristina: Ich gehe in das Skigymnasium Stams in Tirol. Dort haben wir Kraft- und Schneetraining, aber auch Unterricht. Die Lehrer nehmen sehr viel Rücksicht auf uns, die älteren Schulkameraden und Trainingskollegen kann man aber auch um Hilfe bitten, wenn man mal etwas nicht versteht. Wir halten alle zusammen. Trainiert wird zwei bis sechs Mal pro Woche, oft aber auch die ganze Woche durch, das ist unterschiedlich.

5min: Wie oft kommst du nach Hause?

Kristina: Alle zwei bis vier Wochen fahre ich nach Hause. Ich bleibe zwei Tage, dann geht es wieder ab nach Tirol. Ich fahre mit dem Zug hin und her.

5min: Wie gehst du mit dem Leistungsdruck um?

Kristina: Eigentlich gehe ich das ganz locker an, wenn ich Druck habe, kommt er von mir selbst. Auch von meiner Familie und vom Trainer kommt kein Druck, sie sagen immer, ich soll einfach Spaß haben.

5min: Du hast jetzt eine Goldmedaille in der Kategorie “Big Air” abgesahnt. Wie ist es dir aber generell bei der Jugendolympiade gegangen?

Kristina: Mir ist es besser gegangen als anfangs gedacht. Ich habe einfach gehofft, dass ich es ins Finale unter die Top 10 schaffe. Der Sieg fühlt sich ganz realitätsfremd an. Ich hätte mich nicht an vorderster Spitze eingeschätzt, denn die Konkurrenz ist sehr groß.

5min: Welche Tricks hast du gemacht?

Kristina: Insgesamt waren es drei Tricks, ein Cap 5 (540 Grad Rotation), einen Frontside Cap 5 (540 Grad Rotation mit Absprung auf der Vorderkante) und einen Cap 7 (720 Grad Rotation).

5min: Welche Bewerbe stehen noch an dieses Jahr und welche Tipps hast du für die Mädels und Burschen, die auch gerne professionell Snowboarden möchten?

Kristina: Unter anderem stehen noch ein kleiner Fis-Cup und die Österreichischen Meisterschaften an. Mein Tipp ist: Einfach das machen, was einem Spaß macht. Nicht darum kümmern, was andere denken, der Rest kommt ganz von alleine. Einfach dran bleiben.