Konjunkturumfrage Bereit für Wachstum: Kärntens Jung­unternehmer trotzen der Krise Kärnten - Wie ist die aktuelle Stimmung unter Kärntens Jungunternehmern? Eine klare Antwort liefert das bewährte Konjunkturbarometer, das die jüngsten Stimmungsdaten präsentiert. Trotz Krisen, Krieg und der aktuellen Rekordinflation lassen sich die 11.847 junge Wirtschaftstreibende in Kärnten ihren Optimismus nicht nehmen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) Martin Figge und Nika Basic, die beiden Landesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft Kärnten. © WKK/Daniel Waschnig

„Wir sind ein wichtiger Impulsgeber und lassen uns den Enthusiasmus nicht nehmen, aber es liegt an der Politik, Kärntens Zukunft am globalen Markt als Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität zu sichern“, bringen es die beiden Landesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft, Martin Figge und Nika Basic, auf den Punkt. Kärntens Jungunternehmer richten die Blicke vorsichtig optimistisch auf die nächsten elf Monate. Die Mehrheit von ihnen will gleich viel investieren wie im vergangenen Jahr, etliche planen, neue Mitarbeiter zu beschäftigen.

Ergebnisse der Konjunkturumfrage

Wie bei den Big-Playern sieht man auch in den Ergebnissen der Konjunkturumfrage unter Neueinsteigern klar, dass die Teuerung, die Energiepreise und der Arbeitskräftemangel den jungen Betriebsinhabern massiv unter den Nägeln brennen und als Wachstumshindernisse eingeschätzt werden. „Speziell Kärnten kämpft mit seiner demographischen Entwicklung. Es müssen künftig verstärkt Arbeitsanreize gesetzt werden, um den negativen Auswirkungen der überalternden Gesellschaft entgegenzutreten“, so Basic. Daraus ergeben sich laut erhobenen Daten die drei Kernforderungen: Die nachhaltige Entlastung des Faktors Arbeit, eine generationengerechte, sparsame Budget- und Steuerpolitik sowie Klimaschutz mit Hausverstand.

Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten

Was die bevorstehenden Landtagswahlen betrifft, so geht es der JW vor allem darum, welche Partei bereit ist, in den kommenden fünf Jahren die für die Unternehmen richtigen Entscheidungen zu treffen. Als Orientierungshilfe lädt sie am 20. Feber zu einer Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten ein.