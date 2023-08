Pressekonferenz Gutachten zu den Flughafen-Grund­stücken: "Sind um ein Viel­faches mehr wert" Klagenfurt - "Kärnten droht Millionenschaden", war der Titel jener Pressekonferenz, zu der Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) am Mittwoch, dem 1. Feber 2023 lud. Die bisher bekannten Baurechts-Unterlagen, welche der Mehrheitseigentümer vorgelegt hat, wurden im Auftrag der K-BV von einem Gutachter geprüft. Nun wurden die Ergebnisse im Rahmen des Pressegesprächs präsentiert. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) © 5min.at

Ein neues Gutachten rund um die Baurechtsverträge des Klagenfurter Flughafen-Geländes wurde in Auftrag gegeben, die Ergebnisse wurden am heutigen Mittwoch von Beteiligungsreferent Landesrat Martin Gruber, K-BV-Vorstand Martin Payer und Gutachter Franz Seiser präsentiert. “Wir haben Seiser im Vorhinein beauftragt, um einen Schaden in Millionenhöhe”, abzuwenden beginnt Landesrat Gruber. Thema war einmal mehr das Baurecht für die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke rund um den Klagenfurter Flughafen. Hier seien erschütternde Ergebnisse zum Vorschein gekommen, so Gruber.

Sind Grundstücke mehr wert?

Es geht um die Verträge und Unterlagen, welche Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch den Miteigentümern Stadt und Land für die letzte Generalversammlung zukommen hat lassen. Das Gutachten zeige schwarz auf weiß, dass “die Verkehrswerte der Grundstücke […] weit höher, als die im zu plausibilisierenden Gutachten ausgewiesenen Wertermittlungsergebnisse” seien. LILIHILL wäre bereit 40 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. “Sie sind aber eigentlich um ein Vielfaches mehr wert”, so Gruber. Jeder, der bereit wäre, die Grundstücke unter diesen Voraussetzungen zu verkaufen, würde einen Schaden in Millionenhöhe in Kauf nehmen. “Es war richtig, Haltung zu beweisen und den Deal zu verhindern”, stellt der Landesrat klar. Aufhorchen ließen auch Seisers Aussagen zur Aviation City, welche der Investor mithilfe der Baurechte umsetzen will. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen hielt der Gutachter sogar fest: “Die Aviation City ist derzeit kein umsetzungsreifes Projekt, sondern erst eine Idee. Ohne Grundlagenermittlung, ohne Machbarkeitsstudie und ohne behördliche Genehmigung.”

Flughafen-Generalversammlung steht an

Mitte Februar hat der Mehrheitseigentümer jedoch erneut eine Generalversammlung einberufen. “Dort will er erneut versuchen, seinen Plan durchzusetzen”, warnt Gruber. Mit der Veröffentlichung des Gutachtens wolle Gruber dies verhindern. Der Aufsichtsrat der K-BV wird sich in seiner nächsten Sitzung damit auseinandersetzen und eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise treffen. Schlussendlich gehe es um die Frage: “Ist das der richtige Partner, um am Flughafen weiterzuarbeiten”, so der Landesrat.

Am Foto: K-BV-Vorstand Martin Payer, Landesrat Martin Gruber, und Gutachter Franz Seiser. © 5min.at

GRÜNE fordern Fakten und Transparenz

GRÜNE-Spitzenkandidatin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer fordert nun abermals mehr Transparenz in der Angelegenheit: “Es gehören endlich entsprechende Fakten auf den Tisch. Die Pläne sind offenzulegen. Insbesondere, was den Baurechtszins für die nicht betriebsnotwendigen Flächen von durchschnittlich nur rund 40 Euro pro Quadratmeter betrifft”, so Voglauer.