Sportgeräte werden finanziert 3.000 Euro: Groß­zügige Spende für das Haus Antonius in Treffen Treffen am Ossiacher See - Eine großzügige Spende von Gästen und Mitarbeitern der ROBINSON Schlanitzen Alm auf dem Nassfeld ermöglicht die Anschaffung von Sportgeräten für das Haus Antonius in Treffen. Die Kinder und Jugendlichen müssen seit der Unwetterkatastrophe ohne Turnsaal auskommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) #GOODNews Freude bei der Spendenübergabe: Graziano Vitolo und Sylvia Tarmann. © Schlanitzen Alm

“Wenn man helfen kann, soll man es auch tun”, erklärt Graziano Vitolo, Direktor der ROBINSON Schlanitzen Alm, der selbst in Arriach wohnt. Als er erfuhr, dass der Turnsaal des „Haus Antonius“ in Treffen am Ossiacher See der Naturkatastrophe zum Opfer gefallen war und die in dieser sozialpädagogischen Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen deshalb auf Turn- und Spielgeräte verzichten müssen, erzählte Vitolo seinen Gästen und seinem Team auf der Schlanitzenalm auf dem Naßfeld davon. Und alle waren zum Helfen bereit.

Spende um fünf Tagesskipässe erweitert

Schnell war die Idee einer Silvester-Tombola geboren. Die Mitarbeiter ermunterten die Gäste, für die Kinder und Jugendlichen zu spenden und gingen selbst mit gutem Beispiel voran. So kamen großzügige 3.000 Euro an Spenden für das Haus Antonius zusammen. Mehr noch: Die ROBINSON Schlanitzen Alm spendete gemeinsam mit der SPN SEILBAHNPARTNER NASSFELD zudem fünf Tagesskipässe für die Kinder. Beides hat Vitolo dieser Tage Sylvia Tarmann als Leiterin des Haus Antonius übergeben. „Die Kinder und Jugendlichen freuen sich nicht nur schon auf den Wedelspaß, sondern auch darauf, die Sportgeräte für den Turnsaal selbst aussuchen zu dürfen“, sagt Tarmann. Sie bedankt sich aus ganzem Herzen für das „wunderbare Geschenk“.