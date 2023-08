Arbeitsmarkt im Jänner Beschäftigungs­hoch setzt sich 2023 fort Kärnten - Mit 212.000 Beschäftigten im Jänner befindet sich der Kärntner Arbeitsmarkt weiterhin auf Rekordkurs. Das Vorkrisenniveau von 2019 konnte mit einem Plus von 5.000 unselbständig Beschäftigten überschritten werden, während die Arbeitslosigkeit mit 24.056 Personen deutlich unter jener von 2019 liegt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © 5min.at

“212.000 unselbständig Beschäftigte – wir starten mit einem Höchststand an Beschäftigten ins Arbeitsmarktjahr 2023. Gleichzeitig verzeichnen wir in Kärnten eine Arbeitslosenquote von 10,2 Prozent. So niedrig war die Jänner-Quote zuletzt 2008”, freut sich AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig.

Rekordtrends setzen sich auch 2023 fort

Mit Ausnahme von Feldkirchen – mit einem minimalen Anstieg um zwölf arbeitslose Personen – konnte die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn kärntenweit stark abgebaut werden: Insgesamt waren mit Stand 31. Jänner 24.056 Menschen beim AMS Kärnten arbeitslos gemeldet, also um minus 4,1 Prozent. Der Branchenblick zeigt: “Winterbedingt hat die Arbeitslosigkeit im Baubereich zugenommen; das wird jedoch durch die Abnahme in allen anderen Berufsbereichen wettgemacht”, so Wedenig.

Land und AMS setzen auf Qualifizierung

Erfreulich bleibt auch der Trend bei Arbeitsuchenden über 50 Jahre: Mit minus 4,9 Prozent sei die Arbeitslosigkeit auch in dieser Gruppe wieder deutlich gesunken. Weiterhin hoch bleibt hingegen die Zahl der gemeldeten offenen Stellen. “Der von AMS Kärnten und Land Kärnten mit den Sozialpartnern und Interessenvertretungen abgestimmte Weg verstärkter Qualifizierungsmaßnahmen zeigt Wirkung”, betonen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ).

ÖVP: “Die Medaille hat zwei Seiten”

“Bei allen Jubelmeldungen darf nicht übersehen werden, dass die Medaille zwei Seiten hat und die Wirtschaft quer durch alle Branchen gerade händeringend nach Personal sucht. Der Arbeitskräftemangel spitzt sich zu, wie auch die starken Zuwächse bei den offenen Stellen zeigen”, hebt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hervor. “Es braucht deshalb dringend mehr Maßnahmen, um das vorhandene Arbeitskräftepotenzial auch voll auszuschöpfen”, betont er.