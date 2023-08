"Listen2Future" Infineon startet mit euro­päischen Partnern inter­nationales Forschungs­projekt Villach - Unter Leitung der Infineon startete am heutigen Mittwoch das europäische Forschungsprojekt "Listen2Future" mit 27 Partnern aus sieben Ländern. Ziel ist es, neue und kleinste Mikrofon- und Ultraschallsensoren für Untersuchungen in Industrie und Medizin zu entwickeln. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (318 Wörter) Von links: Landeshauptmann Peter Kaiser, Sabine Herlitschka und Adam White. © Guenther Steinacher

“Ich bin stolz darauf, dass Infineon damit einmal mehr seine europäische und globale Reichweite zeigt. Von Villach ist schon sehr viel ausgegangen”, meinte etwa Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch die “Silicon Austria Labs GmbH” sei bei dem Projekt dabei. “Kärnten stellt seine sehr proeuropäische Rolle unter Beweis und auch, dass die Bemühungen des Landes um Forschung und Entwicklung auf fruchtbaren Boden fallen”, betonte Kaiser. Eine der Anwendungsmöglichkeiten, die das Projekt habe, sei ein Vorgehen gegen die hohe Säuglingssterblichkeit in Entwicklungsländern. Generell setze man auf Früherkennung und Prävention.

Bietet bisher acht Anwendungsmöglichkeiten

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon, betonte das große Innovationspotential. So gehe es zum Beispiel um die Diagnose von Körperfunktionen: “Mit Mikroelektronik können wir das besser, genauer und kontinuierlicher machen”, erklärte sie. “Listen2Future” bezeichnete sie als “digitales Ohr”, das bisher acht Anwendungsmöglichkeiten in Gesundheit sowie sechs in Industrie und Energie biete. “Europa kann heute stolz sein”, meinte auch Adam White, technischer Direktor bei Infineon, über den offiziellen Projektstart. Als konkrete Anwendungsmöglichkeiten für das Projekt nannte er Mini-Hörgeräte, die weniger Strom verbrauchen, präzisen Ultraschall für Säuglinge, der Infektionen erkennt, ein tragbares Pflaster zur Herzkontrolle, oder die Überwachung von Verbundmaterialien und Stromnetzen.

Projekt soll kleinste Sensoren wettbewerbsfähig machen

Das Projekt soll nun erstmal drei Jahre lang laufen und umfasst ein Projektvolumen von rund 30 Millionen Euro. Es wird aus Investitionen der Industrie, Förderungen der beteiligten Länder sowie dem KDT-JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) Programm der Europäischen Union finanziert. Neben den österreichischen Unternehmen kommen die weiteren Projektpartner aus Belgien, Tschechien, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Spanien. Durch das Projekt möchte man kleinste mikro-elektro-mechanische Sensoren zu global wettbewerbsfähigen Kosten in die Serienproduktion bringen. Noch arbeiten diese Geräte jedenfalls nicht gleich gut und sind oft groß und teuer. Diesen Herausforderungen wird man sich widmen.