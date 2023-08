Wird nun im Gemeinderat behandelt Causa Jost findet kein Ende: SPÖ fordert weiter Rücknahme der Verlängerung Klagenfurt - Die Causa Peter Jost beschäftigt die Klagenfurter Stadtpolitik weiter. Während zwei Experten die Vorgehensweise von Bürgermeister Christian Scheider untermauern, fordert die SPÖ weiterhin die Rücknahme der Verlängerung des Magistratsdirektors. Das wird im nächsten Gemeinderat damit wieder zum Thema. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) V. l. n. r.: Peter Jost, Christian Scheider und Philipp Liesnig. © Montage: Stadt Klagenfurt / SPÖ

Im Stadtsenat am 1. Februar stand neuerlich das Thema rund um die Vertragsverlängerung des aktuellen Magistratsdirektor, Peter Jost, auf der Tagesordnung. Zwei Expertisen hätte er bereits eingeholt, die beide seine Vorgehensweise untermauern würden, meinte dazu Bürgermeister Christian Scheider. Doch auch die SPÖ, rund um Vizebürgermeister Philipp Liesnig und die beiden Stadträte Franz Petritz und Corinna Smrecnik, haben Anträge zum Thema eingebracht und fordern darin unter anderem auf, die Vertragsverlängerung rückgängig zu machen und spätestens bis zum 28. Februar die Stelle öffentlich auszuschreiben.

Gemeinderat und -aufsicht sind nun gefordert

Obwohl es, wie Scheider meinte, rechtliche Bedenken der hinzugezogenen Fachjuristen geben würde, sei der Antrag mehrheitlich vorberaten worden. Daher wird er nun im Gemeinderat behandelt. Die Expertisen werden nun an die Gemeindeaufsicht übermittelt, die sich derzeit mit der Klärung des Sachverhaltes beschäftigt. Bis zum nächsten Gemeinderat sollte, so die Stadt in einer Aussendung, auch die Stellungnahme der Gemeindeaufsicht zum Thema vorliegen.