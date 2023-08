Europaweites Projekt Aktionspläne gegen Rassismus werden erarbeitet Graz - Graz führt ab 1. Februar 2023 eine Koalition europäischer Städte im Kampf gegen Rassismus (ECCAR) an. Gemeinsam mit dem UNESCO Menschenrechtszentrum an der Universität Graz und mit Finanzierung der Europäischen Union werden kommunale Aktionspläne gegen Rassismus erarbeitet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com/Nicholas Swatz

Ziel ist es, vereint struktureller Diskriminierung in den Stadtverwaltungen und Rassismus in der Bevölkerung wirksam entgegenzutreten. Die Stadtverantwortlichen werden die Programme und das Know-How zur Umsetzung in möglichst vielen Sprachen europaweit mit Städten teilen. Neben einer Reihe von Städten in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Polen, haben sich in Österreich auch die Städte Wörgl und Villach an einer Mitarbeit interessiert gezeigt.

Bekämpfung von Ausgrenzung und Benachteiligung

„Ich freue mich, dass die Stadt Graz federführend an dieser Städtekoalition beteiligt ist und mit zahlreichen Anlaufstellen für Betroffene sowie Präventions- und Aufklärungsarbeit eine Vorreiterrolle in der Bekämpfung von Ausgrenzung und Benachteiligung einnimmt. In Graz sollen alle hier lebenden Menschen angstfrei und ohne Diskriminierung leben können“, so Bürgermeisterin Elke Kahr.