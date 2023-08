Vorschau der nächsten Tage

In der Obersteiermark ist mit 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee zu rechnen

Obersteiermark - Wetterwarnung der GeoSphere Austria: In den nächsten Tagen gibt es stellenweise starken Schneefall, besonders an der Nordseite der Alpen. Probleme auf Straßen, Bahnstrecken und in der Stromversorgung sind möglich.