Top-Rating Gutes Zeugnis für die Landesfinanzen Steiermark - Erneute Anerkennung für die steirischen Landesfinanzen: Die Ratingagentur Standard & Poors hat der Steiermark abermals ein gutes Zeugnis ausgestellt und das Top-Rating erneut bestätigt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang © Land Steiermark/ Binder

„Die Erstellung des Landesbudgets war in den vergangenen Jahren stets eine große Herausforderung. Dennoch haben wir es auch für 2023 geschafft ein Budget zu erstellen, das wichtige Investitionen für die Steiermark sichert. Damit gelingt es uns trotz diverser Krisen unzählige Projekte für unser Bundesland umzusetzen. Das Top-Rating zeigt einmal mehr, dass wir in einer sehr schweren Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen haben”, sagt Finanzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Krisen gut und gezielt bewältigen

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Schon in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass unsere Art des Budgetierens – in unsicheren Zeiten auch wichtige Investitionen zu tätigen – richtig war. Die Bestätigung des sehr guten Ratings für die Steiermark unterstreicht das zusätzlich. Denn wir tun was nötig ist, um Krisen gut und gezielt zu bewältigen und behalten die budgetäre Situation dabei immer im Blick.”