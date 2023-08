Vor etwa zwei Wochen sind in Fürnitz zwei Güterzüge miteinander kollidiert – wir haben berichtet. Nachdem 80.000 Liter Kerosin ausgetreten sind, kann man den Geruch in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle weiterhin wahrnehmen. “Dennoch konnten von Experten keine auffälligen Werte gemessen werden”, beruhigt Landespressesprecher Gerd Kurath. Der Luftmesscontainer bleibt vorerst dennoch weiterhin als Vorsichtsmaßnahme in Betrieb.

Kontaminiertes Erdreich wird derzeit abgetragen

Parallel dazu werden an der Unfallstelle Sperrbrunnen ausgehoben und eine Grundwasserabsauganlage errichtet. “Es wurde bereits unmittelbar nach dem Unfall mit der Absaugung des auf dem Grundwasser schwimmenden Kerosins begonnen. Diese temporäre Lösung wird nun durch Sperrbrunnen und eine Grundwasserabsauganlage erweitert”, so Kurath. Die Abtragung des kontaminierten Erdreichs läuft seit Tagen parallel.

Schienenersatzverkehr bleibt aufrecht

Die ÖBB hat währenddessen bereits die Gleisanlagen an der Unfallstelle entfernt und mit dem Abtragen des verunreinigten Erdreichs begonnen. “Das Erdreich wird bis auf Grundwasserniveau abgetragen und fachgerecht entsorgt. Nun wird genau analysiert, an welchen Stellen das Kerosin in das Erdreich eingedrungen ist”, erklärt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Die Bergung der umgestürzten Lokomotiven wird demnächst erfolgen. Bis auf Weiteres wird es noch zu Einschränkungen im Regionalverkehr kommen. Der Schienenersatzverkehr zwischen Villach und Arnoldstein (S4) mit Bussen bleibt daher weiterhin aufrecht.