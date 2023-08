Betrugsmasche Achtung: "Falsche Polizisten" sind unterwegs Graz/Graz-Umgebung - Das Landeskriminalamt Steiermark nimmt aktuell wieder eine „Welle“ an Betrugsversuchen von „Falschen Polizisten“ wahr. Die Täter kontaktieren „aktuell“ vorwiegend den Vornamen Maria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Die Betrügereien treten immer wieder in „Wellen“ auf. So auch in der Nacht vom 1. Februar 2023. Einmal mehr ist es der Ballungsraum Graz und Graz-Umgebung passiert.

Landeskriminalamt Steiermark warnt

Das Landeskriminalamt Steiermark möchte die Bevölkerung erneut sensibilisieren und früh genug warnen. Auffallend dabei ist, dass aktuell der Vorname MARIA ausgewählt wurde. Die Betrugsmasche: “Der Einbruch in der näheren Umgebung”.