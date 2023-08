Drei Fahrzeuge kollidierten miteinander: Eine Person wurde verletzt

Plastikschüssel in Brand

Kind (3) schaltet unbemerkt Herd ein: Feuerwehr muss ausrücken

Friesach - Heute Vormittag, gegen 10.05 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in einer Dachgeschosswohnung in Friesach. Dabei geriet die auf dem E-Herd abgestellte Plastikschüssel sowie ein Kunststoff-Schneidebrett in Brand.