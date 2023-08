HSG Holding Graz Heimspiel: "Wir hoffen auf den ersten Erfolg dieses Jahr" Graz - Das erste Heimspiel des Jahres steht an. Am Samstag empfängt die HSG Holding Graz in der 15. Runde des ZTE HLA Meisterliga Grunddurchgang Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Es findet um 19 Uhr auf Raiffeisen Sportplatz Graz statt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © David Pichler

Nach dem Ausscheiden im ÖHB Cup möchte die HSG Holding Graz mit einem Heimerfolg in das ZTE HLA Meisterliga Frühjahr starten. Mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol empfängt man da einen unmittelbaren Gegner im Kampf um ein Viertelfinalticket, das die HSG auch in der heurigen Saison unbedingt ziehen möchte: „Das Spiel gegen Schwaz ist unser erstes Vier-Punkte-Spiel. Wir erwarten uns kein leichtes Match nehmen uns aber vor zuhause diese wichtigen Punkte zu holen. Nach der Cup-Niederlage brennen wir auf unseren ersten Erfolg im neuen Jahr“, so HSG Holding Graz Trainer Rene Kramer.

“Wir möchten um jeden Preis gewinnen”

„Nach einem deutlich verpatzten Start zeigten die Schwazer in den letzten Runden immer wieder auf, wir erwarten uns am Samstag ein hartumkämpftes Spiel, das wir um jeden Preis gewinnen möchten“, so HSG Holding Graz Kapitän Ramon Raschid. Im Spiel wird man weiterhin auf Rückraumspieler Jurij Jensterle verzichten müssen, der Einsatz von Flügelspieler Paul Offner ist nach einer Handverletzung fraglich.