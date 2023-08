Wettervorhersage Am Donnerstag muss teil­weise mit Schnee ge­rechnet werden Steiermark - "Überwiegend bewölktes Wetter bringt der Donnerstag", heißt es von den Fachleuten der GeoSphere Austria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © Rosi Orasch

“In der Obersteiermark regnet und schneit es häufig, zum Teil auch kräftig. Speziell in den Nordstaulagen sind große Neuschneemengen zu erwarten. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen Tallagen und etwa 900 Meter Höhe, speziell in kräftigen Niederschlagsphasen schneit es bis in die Niederungen. Auch im Süden ziehen einige Schauer durch, in der Früh teils auch noch in Form von Schneeregen oder Schnee, tagsüber dann unterhalb von 800 Meter in Regen”, heißt es von den Fachleuten der GeoSphere Austria. Am Laufe das Tagens können die Wolken auch teilweise mal auflockern. Aus dem Norden kommt größtenteils kräftiger Wind. Während in der Früh noch mit minus 3 bis plus 1 Grad gerechnet werden muss, kann es Tagsüber bis zu zwischen 3 und 7 Grad haben.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.