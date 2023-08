Österreich-Eishockey-Liga ATSE Graz kämpft um den dritten Platz Graz - Die Österreich-Eishockey Liga beendet am Wochenende ihren Grunddurchgang. Offen ist in der Gruppe Nord-Ost der dritte Playoff-Platz, um den der ATSE Graz und der Wiener Eislauf-Verein rittern. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © Martin Hirtenfellner

ATSE Graz und der Wiener Eislauf-Verein spielen um den dritten Platz. Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams haben es noch selbst in der Hand, den Playoff-Einzug zu schaffen. Der ATSE Graz liegt einen Punkt vor dem Wiener Eislauf-Verein und absolviert am Samstag zunächst das Match beim UEHV RAUCH Technology Sharks Gmunden.

Worte des Spieletrainers der Grazer

“Am kommenden Woche entscheidet sich nun, wer sich den letzten Playoff-Platz ergattern wird. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Gmunden und wollen bereits am Samstag, mit Hilfe von Kapfenberg, die Playoffs fixieren. Sollte das nicht gelingen, läuft alles auf einen hochspannenden Showdown am Wiener Heumarkt am Sonntag hinaus. An diesem Wochenende wird sich daher zeigen, ob wir uns als Mannschaft die Playoffs verdient haben!”, so der Spielertrainer ATSE Graz Rupert Strohmeier.