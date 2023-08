Es steht auf Schloss Grades "Beethoven hat drauf gespielt": Kärntner Schloss­herr im Besitz von einzig­artigem Klavier Grades - Im Schloss Grades befindet sich derzeit ein Klavier, das einst vermutlich von einem sehr bekannten Pianisten bespielt wurde: Von Ludwig van Beethoven. Wir haben uns mit seinem derzeitigen Besitzer, Constantin Staus-Rausch, darüber unterhalten. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (394 Wörter) © Constantin Staus-Rausch

So toll es auch klingt, wenn man über ein Klavier spricht, das einst vermutlich selbst Ludwig van Beethoven bespielt hat, so sehr ist es mittlerweile allerdings in die Jahre gekommen. “Es ist eine absolute Ruine in dem Zustand, in dem es momentan ist”, meint Besitzer Constantin Staus-Rausch, der das Schloss Grades sein Zuhause nennt, gegenüber 5 Minuten. “Der Sachverständiger hat mir sogar empfohlen, ich solle es entsorgen, so schlecht war es beinander”, erinnert er sich. “Dementsprechend günstig war es auch, als ich es gekauft habe.”

Ludwig van Beethoven bei den Khevenhüllern zu Gast

Nachdem es ein Jahr lang herumgestanden sei, hätte er allerdings angefangen, zu recherchieren. “Klaviere haben eine Produktionsnummer und anhand der konnte man feststellen, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz der Familie Khevenhüller war”, so Staus-Rausch. Es handle sich um ein Wiener Fabrikat des damals berühmten Klavierbauers Konrad Graf. “Dann hab ich eine Recherche angestellt, wer denn damals so bei den Khevenhüllers ein und aus gegangen ist und da bin ich darauf gestoßen: Ludwig van Beethoven war 1820 und 1821 bei ihnen zu Gast.”

“Schöne Schlussfolgerung, die ich glauben mag”

“Da Beethoven bekanntermaßen überall, wo er zu Gast war, auch am Klavier gespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass es auch hier der Fall war”, freut sich Staus-Rausch. Gänzlich geklärt werden könne es freilich nicht. “Es ist aber eine schöne Schlussfolgerung, die ich einfach gerne glauben mag”, ist er überzeugt. Er wolle jedenfalls noch weiter recherchieren, um den Glauben daran noch weiter bestärken zu können

“Möchte das Klavier jungen Pianisten zur Verfügung stellen”

Nun, nach einem Jahr, hat er allerdings jemanden gefunden, der das gute, alte Stück wieder in Schuss bringen soll. “Ich will es wieder zum Leben erwecken. Momentan kann man damit ehrlich gesagt nicht sehr viel anfangen”, ist er sich bewusst. Da es auch bespielt werden soll, würde es sicher ein großer finanzieller Aufwand werden. “Mit 10.000 bis 20.000 Euro ist wohl schon zu rechnen”, weiß der Schlossherr von Schloss Grades. Er möchte es dann allerdings auch jungen Pianisten zur Verfügung stellen, wenn sie darauf spielen möchten. Vorher geht es aber nach Wien zu einem Restaurator. Aber keine Sorge: “Es wird danach sicher wieder zurück nach Kärnten auf das Schloss Grades kommen”, beruhigt Staus-Rausch abschließend.