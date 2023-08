Adressen, Verträge, Ausweise Daten im Darknet: Bis zu 20.000 Magenta-Kunden von Hacker­angriff betroffen Steiermark - Ein Hackerangriff auf einen Magenta-Vertriebspartner hat zur Folge, dass bis zu 20.000 Kundendaten im Darknet aufgetaucht sind. Betroffen seien, nach Informationen des Unternehmens, demnach Daten zwischen 2020 und 2022. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) SYMBOLFOTO © Adobe Stock

Bis zu 20.000 Kundendaten aus dem Zeitraum zwischen 2020 und 2022 sind es, die vom Server eines österreichischen Vertriebspartners von “Magenta” ins Darknet gelangt sind, wie das Unternehmen heute berichtet. Man habe den Vorfall sowohl der Österreichischen Datenschutzbehörde gemeldet als auch bei der Polizei angezeigt. Jene Kunden, die von dem Hackerangriff betroffen sind, würden von Magenta per E-Mail, Brief oder SMS kontaktiert werden, berichtet man weiter.

Russische Hackergruppe für Angriff verantwortlich

Beim Großteil der Fälle seien Vor- und Nachname sowie die Adressen der Kunden im Darknet gelandet. In knapp 4.500 Fällen seien jedoch auch Vertragskopien betroffen, so das Unternehmen. “Zudem sind nach aktuellem Kenntnisstand an die 50 Kopien von Ausweisdokumenten wie Führerscheinen oder Reisepässen durch den Hackerangriff im Darknet gelandet”, schreibt man auf der Website. Zum Hackerangriff habe sich übrigens eine russische Tätergruppe namens “Vice Society” bekannt, die zuletzt auch durch Angriffe gegen Gesundheits- und Bildungsrechte in Erscheinung getreten sei.