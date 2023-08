Kärnten - Der Prozess sorgte damals für viel Aufsehen. Dem jungen Familienvater Florian S. wurde das Schlimmste vorgeworfen: Er soll schuld am Tod seiner erst sechs Wochen alten Tochter sein. Vor Gericht wurde er einstimmig freigesprochen. Doch auf dem Großteil der hohen Prozesskosten - rund 50.000 Euro - blieb der Kärntner sitzen.

"Am Schauplatz Gericht", "8 (acht) mal nein." Auch die ORF-Sendung beschäftigte sich in einer Folge mit dem ungewöhnlichen Fall, in dem der unschuldige Kärntner wegen Mordes an seiner Tochter angeklagt wurde.

© ORF