Am 4. Februar Musikalischen Lecker­bissen: Villacher Maler und Musiker laden zur Finissage Villach - Zur Finissage des Villacher Malers Johann Julian Taupe gibt es einen musikalischen Leckerbissen des Gitarristen Janez Gregorič. Die beiden Künstler verbindet mehr, als nur das Cover der neuen CD. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Stefan Reichmann

Von seinem Heimatort Kleindorf/Mala vas, Globasnitz/Globasnica, verbreitet Janez Gregorič seine Gitarrenklänge in die ganze Welt. Nun trifft er in der Galerie Freihausgasse auf die „Visuelle Transformation“ des Villacher Malers Johann Julian Taupe. Bei der Finissage der erfolgreichen Ausstellung wird am Samstag die neueste CD „Festivo“ des Musikers präsentiert, dessen Cover von Taupe gestaltet wurde.

Über Taupe

Abstrakte Malerei begleitet Johann Julian Taupe seit seinem Studienabschluss bei Max Weiler an der Akademie der bildenden Künste Wien. Es ist ein innerer Antrieb, der den Künstler zu schier unerschöpflichen Farb- und Formkonstellationen bewegt, ganz ohne sich im Vorfeld ein Konzept oder einen Bildaufbau zu überlegen. Seine Malerei passiert wie von selbst.

Über Gregorič

Janez Gregorič ist Gitarrist, Komponist und Pädagoge, der in Kärnten lebt und arbeitet. Sein musikalisches Werk wird von Kennern als „eine perfekte Symbiose zwischen technischer Faszination und stilistischer Farbe“ bezeichnet. Somit erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Galerie Freihausgasse zur Finissage ein sowohl visuell als auch akustischer Genuss der Sonderklasse. Der Eintritt ist frei!