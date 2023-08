ÖAMTC warnt Sprit­preis-Analyse: Diesel und Co. wieder spürbar teurer Steiermark/Österreich - Auch im neuen Jahr müssen Autofahrer mehr an den heimischen Tankstellen bezahlen – das zeigt die aktuelle Spritpreis-Analyse des ÖAMTC Mobilitätsclubs. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) © 5min.at

Bereits in den ersten Jänner-Tagen kam es laut ÖAMTC zu Steigerungen von rund fünf Cent beim Liter Diesel bzw. sechs Cent bei Super. Bis zum Monatsende wuchs das Plus bei Super sogar auf rund 15 Cent an. Bei Diesel fiel der Preissprung mit einem Anstieg von rund zehn Cent nur geringfügig niedriger aus. Mit der Erhöhung der zusätzlichen CO2-Bepreisung zu Jahresbeginn – auf 32,5 Euro je Tonne CO2 – könne man diesen Preisanstieg jedenfalls nicht begründen. Die zusätzlichen 2,5 Euro je Tonne seien inklusive Umsatzsteuer lediglich für eine Erhöhung von rund 0,8 Cent bei Diesel und rund 0,7 Cent bei Super verantwortlich.

Anstieg bei Spritpreisen

Im Jänner kostete ein Liter Diesel laut der Spritpreis-Analyse im Schnitt 1,760 Euro und damit um 7,4 Cent mehr als noch im Dezember. Bei Super liegt das Plus bei 9,8 Cent, was im Jänner zu einem durchschnittlichen Literpreis von 1,584 Euro führte. Mit dem unterschiedlich hohen Anstieg hat sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Hauptsorten weiter verringert. Lag die maximale Differenz im vergangenen Jahr bei rund 30 Cent je Liter, so beläuft sie sich aktuell auf 16 Cent. Aus Sicht des Mobilitätsclubs ist es höchste Zeit für eine Senkung der Mineralölsteuer, einer Anhebung des amtlichen Kilometergeldes sowie eine nachhaltige Reform der Pendlerpauschale.

Öl-Embargo für Produkte – keine weitere Auswirkung?

Das Öl-Embargo, das mit 5. Februar die nächste Stufe erreicht und nun auch raffinierte Mineralölprodukte – also bspw. Diesel und Benzin – umfasst, sollte in der Theorie keine weiteren Auswirkungen auf den Spritpreis haben. Laut NDR-Recherche wird diese Angebotsverknappung speziell bei Diesel ohnehin bereits seit Sommer 2022 eingepreist.