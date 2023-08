Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg Vorge­zogenes Finale: Cup startet mit echtem Hammer ins Frühjahr Graz / Salzburg - Lang dauert es nicht mehr, dann startet die Fußball-Saison wieder ins Frühjahr. Bereits morgen starten dabei acht österreichische Vereine mit dem Cup-Viertelfinale. Und dieses startet gleich mit einem Kracher: Sturm Graz ist zu Gast beim Serienmeister Red Bull Salzburg. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) SYMBOLFOTO - Die Sturm-Spieler möchten auch morgen gegen Red Bull Salzburg jubeln. © SK Sturm Graz ­

Der SK Sturm Graz startet morgen um 20.45 Uhr mit dem Cup-Viertelfinale in die Frühjahrssaison. Dabei wartet auf alle Freunde des österreichischen Fußballs ein wahrer Leckerbissen. In Wals-Siezenheim trifft nämlich der aktuelle Tabellenführer, Red Bull Salzburg, auf den aktuell Tabellenzweiten. Es ist der erste Härtetest für beide Teams nach der WM-bedingt langen Winterpause und dieser Härtetest hat es in sich.

In neun Jahren nur eine Niederlage – gegen Sturm Graz

Red Bull Salzburg ist, ohne jeden Zweifel, die wohl schwierigste Aufgabe, die der SK Sturm Graz hätte ziehen können, gleiches gilt allerdings auch umgekehrt. So war Sturm Graz der letzte Gegner, der Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup besiegen konnte. Aber das ist schon wieder fast fünf Jahre her, als man das Finale am 9. Mai 2018 für sich entscheiden konnte. Davor und danach konnten die Mozartstädter jeweils vier Mal den ÖFB-Cup gewinnen. Spannung ist morgen also garantiert.