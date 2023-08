Schwere Aufgaben Kärntner Bundes­ligisten starten mit Cup-Viertel­finale in Frühjahr Wolfsberg / Klagenfurt - Lang dauert es nicht mehr, dann startet die Fußball-Saison wieder ins Frühjahr. Bereits ab morgen starten dabei acht österreichische Vereine mit dem Cup-Viertelfinale. Auch die beiden Kärntner Bundesligaclubs sind mit dabei. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) SYMBOLFOTO - Ab morgen starten die Kärntner Bundesligisten in das Fußball-Frühjahr. © Leserreporter/Stastny

Nach einer WM-bedingt besonders langen Winterpause, startet der heimische Fußball ab morgen mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale wieder in die Frühjahrssaison. Und mitten drin sind mit der Klagenfurter Austria und dem WAC auch die beiden Kärntner Bundesligaclubs. Der WAC startet gegen Rapid Wien morgen im Lavanttal die Cup-Runde ab 18 Uhr, die Klagenfurter Austria beendet sie am Sonntag ab 18 Uhr in Linz gegen den LASK.

Aufgaben könnten leichter sein

Dabei warten auf die Fans der beiden Kärntner Mannschaften gleich zwei richtige Fußball-Leckerbissen, treffen der WAC und die Austria doch auf den Dritt- und Viertplatzierten der aktuellen Bundesliga-Saison. Die Aufgaben könnten in jedem Fall leichter sein. Spannung ist morgen und am Sonntag jedenfalls garantiert.