Wir haben nachgefragt Mehr als ein halber Meter Neuschnee bisher: "Es kommt noch mehr" Steiermark - In den vergangenen Stunden hat es vor allem in der nördlichen Steiermark teils stark geschneit. Wir haben für euch mit einem Experten gesprochen, wie viel Neuschnee bisher gefallen ist und wie viel noch kommen soll. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter)

Die aktuell immer noch recht starken und ergiebigen Schneefälle in Teilen der Steiermark sorgten in den frühen Morgen- und Vormittagsstunden bereits für zahlreiche Probleme auf den Straßen. Viele LKW sind hängen geblieben, zahlreiche Schneekettenpflichten sind verhängt worden und auch erste Unfälle sind bereits geschehen. Doch wie viel ist jetzt tatsächlich runtergekommen und wie viel steht uns noch bevor? Wir haben mit einem Experten der “GeoSphere Austria” darüber gesprochen.

Hauptsächlich Obersteiermark betroffen

Von den Schneefällen sei jedenfalls hauptsächlich die Obersteiermark betroffen. “Dort hat es verbreitet geschneit, es ist aber stark Seehöhenabhängig. Im Ennstal sind es zum Beispiel nur wenige Zentimeter, auf der Veitsch in 1.300 Metern bereits 60 Zentimeter”, berichtet der Experte. Doch auch im Tal ist stellenweise einiges zusammengekommen. In Seckau seien es demnach über 20 Zentimeter Neuschnee, im Raum Bruck immerhin auch schon fünf. Selbst der Schöckl hat zehn bis 15 Zentimeter abbekommen, in Graz hat es in der Früh kurzzeitig Schneeregen gegeben.

Nur kurze Pause am Freitag

“Bis morgen Früh ändert sich an der Niederschlagssituation erstmal nichts”, so der Experte. Je nach Höhenlage werden neuerlich zehn bis 30 Zentimeter dazukommen, auf den Bergen bis zu 50. Danach soll es eine Pause geben, doch die ist nicht von langer Dauer. “Am Abend und in der Nacht kommt nämlich bereits der nächste Schwung Neuschnee im Norden.”

Lawinen-Gefahrenstufe 4 im Nordwesten des Landes

Der Lawinen-Warndienst Steiermark berichtet auch von einer aktuell “erheblichen” Lawinengefahr in der nordwestlichen Steiermark, weshalb man Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr, ausgeschrieben hat. “Sponante Schneebrett- und Lockerschneelawinen sind aus steilen Hängen aller Expositionen wahrscheinlich”, schreibt man. Schneebretter könnten bereits von einem einzelnen Skifahrer ausgelöst werden und sowohl der frische Neuschnee als auch der Triebschnee würden die Gefahrenstellen im Gelände aktuell verdecken.