Hinweise gesucht Villacherin (58) bei Unfall verletzt: Audi-Lenker beging Fahrer­flucht Villach - Donnerstagfrüh fuhr eine 58-jährige Frau aus Villach mit ihrem Auto auf der Villacher Straße (B 86) stadteinwärts. Plötzlich kam es zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Der unbekannte Lenker fuhr einfach weiter. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Der Vorfall soll sich gegen 6 Uhr zugtragen haben. Im Kreuzungsbereich mit dem Badstubenweg stieß ein dunkelgraues Fahrzeug gegen das Auto der 58-jährigen Villacherin. Laut Polizei soll es sich um einen Audi-Kombi gehandelt haben, das Kennzeichen beginne vermutlich mit “VI”.

Lenkerin verletzt, Polizei bittet um Hinweise

Der zweitbeteiligte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung stadtauswärts auf der Villacher Straße fort. Die 58-jährige Villacherin erlitt bei dieser Kollision leichte Verletzungen an den Handgelenken. Hinweise an die Verkehrsinspektion Villach (059133 – 26-4444) werden erbeten.