Niederösterreich und Wien Erster Ferien­start könnte Staus am Wochen­ende bringen Steiermark - Bereits am kommenden Wochenende starten mehr als 300.000 Schüler aus Niederösterreich und Wien in ihre einwöchigen Semesterferien. Das kann durchaus dann auch für Staus auf den Straßen sorgen. In der Steiermark besonders betroffen: Die Ennstalstraße. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/ pasja1000

Am Freitag, den 3. Februar, werden die Schüler aus Niederösterreich und Wien ihre Semsterzeugnisse bekommen und in die Ferien starten. Das bedeutet vermutlich auch wieder Staus und stärkeres Verkehrsaufkommen in manchen Teilen von Österreich, wie der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) erklärt. Erfahrungen würden nämlich zeigen, dass viele Schüler mit ihren Eltern bereits direkt oder kurz nach der Urkunden-Verteilung in die Ferien aufbrechen. In der Steiermark kann es da vor allem am Freitag und Samstag auf der Ennstalstraße (B320) zu Staus und Verzögerungen kommen, berichtet der ARBÖ.