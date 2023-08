Als Firma ausgegeben Achtung: Diese E-Mail kostete Betrugs­opfer mehrere hundert­tausend Euro Klagenfurt - Betrüger treiben aktuell wieder ihr Unwesen. Böses Erwachsen gab es kürzlich für den Kunden einer Klagenfurter Firma. Unbekannte sendeten ihm eine täuschend echte Rechnung in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © Pexels / Soumil Kumar

Doch was ist genau geschehen? Bisher unbekannte Täter kontaktierten im Jänner 2023 via E-Mail den Kunden einer Klagenfurter Firma und übermittelten diesem in betrügerischer Absicht eine Rechnungen in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

E-Mail wirkte täuschend echt

“Dazu verwendeten sie eine E-Mailadresse, die jener Adresse der Klagenfurter Firma zum Verwechseln ähnelte, und gaben als Empfänger die Daten eines Kontos in Großbritannien an”, schildert die Polizei den Vorfall. Im Glauben eine echte Rechnung zu begleichen, überwies der Kunde die geforderte Summe, allerdings an das Empfängerkonto der tatsächlichen Firma, wodurch der Betrug aufflog. Der Geschäftsführer der Klagenfurter Firma erstattete am 1. Februar 2023 Anzeige bei der Polizei.