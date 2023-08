Mehrere zehntausend Euro Schaden Leobener Polizisten klären gleich zwei Einbruchs­serien mit 19 Einbrüchen Leoben - Im Stadtgebiet Leoben ereigneten sich im Jänner 2023 mehrere Einbrüche. Leobener Polizisten forschten nun zwei Tätergruppen aus, die insgesamt 19 Einbrüche mit einer Gesamtschadenssumme von mehreren zehntausend Euro begangen haben sollen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (182 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Seit Mitte Jänner verübten unbekannte Täter Einbrüche in unterschiedliche Gebäude. Leobener Beamten gelang es schließlich, eine Tätergruppe am 21. bzw. 22. Jänner festzunehmen. Bei den darauf folgenden Einvernahmen konnten schließlich 15 Einbruchsdiebstähle, vorwiegend in Gartenhäusern, Gaststätten, aber auch Wohnhäusern und einem Vereinsheim sowie einer Schule, nachgewiesen werden. Für diese Einbruchsserie sind Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren dringend tatverdächtig. Drei Burschen werden der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Der 17-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Leoben in Haft.

“Subjektives Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt”

Doch auch ein weiterer Erfolg konnte von ebenjenen Leobener Beamten der Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße erzielt werden. Am Mittwoch, den 1. Februar, wurde ein 53-jähriger Mann aus Leoben festgenommen. Es gelang, dem Verdächtigen insgesamt vier Einbruchsdiebstähle, vorwiegend in Wohnhäusern, nachzuweisen. Der 53-Jährige zeigt sich geständig und wird in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. “Mit der Aufklärung dieser beiden Einbruchsserien stärken wir das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung”, so der stellvertretende Stadt- und Bezirkspolizeikommandant von Leoben, Oberstleutnant Herbert Huber.