Neue Verordnung soll Grünraum in Graz wirksamer schützen

Zeugen gesucht

Fahrerflucht: Autofahrer ließ schwer verletzte Bikerin einfach liegen

St. Ruprecht an der Raab - In den Dienstagmorgenstunden, 15. August 2023, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Lenker und einer Motorradfahrerin. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt und in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der PKW-Lenker beging ...