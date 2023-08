Nach Pilotprojekt Einbahn und mehr Parkplätze am Villacher Wochen­markt fix Villach - Erfreuliche Botschaft für Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes: Die zusätzlichen Parkplätze, die dank einer temporären Einbahnregelung an der Draulände an den Samstagen zur Verfügung stehen, sind nach dem positiven Probelauf jetzt fix. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © Stadt Villach

Das mehrmonatige Pilotprojekt ist geglückt, bereits ausgewertet und jetzt in eine Dauerlösung übergegangen: Die zusätzlichen Parkparkplätze bleiben auch nach der Probephase bestehen. Marktreferent Stadtrat Christian Pober hat mit Verkehrsreferenten Stadtrat Gerald Dobernig und der städtischen Verkehrsplanung eine zufriedenstellende Lösung gefunden: „Wir schaffen an Samstagen zwischen 7 und 13 Uhr eine Einbahn von der unteren Ringmauergasse/Draulände in Richtung Markt. Die frei gewordenen Flächen entlang der Draumauer stehen dann zum Parken zur Verfügung. Damit gewinnen wir 14 zusätzliche Abstellflächen, die wir für die Marktgäste gut brauchen können.“ Die Parkdauer beträgt maximal drei Stunden, wie in der übrigen Villacher Kurzparkzone auch. Pober ist erfreut: „Damit gehört ein emotionales Dauerthema endlich der Vergangenheit an.

Erlebnisse am Markt: Tourismusschule kocht

Auch im heurigen Marktjahr sind Stadtrat Pober und der Wochenmarktverein wieder bemüht, den Kundinnen und Kunden Erlebnisse im Rahmen des Marktbesuchs zu bieten. Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule kochen am kommenden Mittwoch, 8. Februar, zwischen 8.30 und 11.30 Uhr erneut in der Markthalle auf. Die Klasse 1AT2 kredenzt „Zeravas Had’n Palatschinken mit pikantem Kraut“. Das Rezept liegt zum Mitnehmen auf.