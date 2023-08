Am späten Vormittag

Packsattel nach LKW-Unfall komplett gesperrt

Packsattel - Die starken Schneefälle, die die Steiermark in den vergangenen Stunden mit einer weißen Decke überzogen haben, haben nun einen Unfall am Packsattel, auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt, ausgelöst. Dieser ist an der Unfallstelle vollkommen gesperrt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (71 Wörter)