Schwarzarbeit und Betrug Groß-Prozess in Graz: 243 Pflege­kräfte illegal vermittelt Graz / Steiermark - Jahrelange, akribische Ermittlungen haben es möglich gemacht, dass die Finanzpolizei einen Betrug im ganz großen Stil aufgedeckt hat. Zwei Führungskräfte einer Pflegeagentur müssen sich heute vor dem Grazer Landesgericht verantworten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Donnerstag, den 2. Februar, beginnt am Grazer Landesgerichtshof eine große Verhandlung, wo zwei Führungskräfte einer Betreuungsagentur (43 und 45 Jahre alt) angeklagt sind. Sie sollen systematisch illegal erwerbstätige Betreuungskräfte – vorwiegend aus Süd-Osteuropa – an Pflegebedürftige vermittelt haben. Auf Anträgen für einen Zuschuss zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung sollen sie sogar die dafür notwendigen Unterschriften gefälscht haben. Sie sind nun wegen schweren Betrugs und organisierter Schwarzarbeit angeklagt.

Tausende Seiten Unterlagen und 1,1 Terrabyte Daten ausgewertet

Eine Pflegehelferin hatte den Betrug angezeigt, woraufhin die Finanzpolizei im März 2019 erstmals Ermittlungen aufnahm. Daraufhin wurden im Zeitraum von mehreren Monaten mehr als 6.000 Telefongespräche der Beschuldigten überwacht und wichtige Erkenntnisse gewonnen. Es gab nämlich zwischen Tätern und Pflegebedürftigen überwiegend mündliche statt schriftliche Verträge. Danach hat man Hausdurchsuchungen durchgeführt, wo man 220.000 Euro bar, tausende Seiten Unterlagen und 1,1 Terrabyte elektronische Daten erhalten hat.

“Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt”

Letztlich konnten 243 illegale Pflegekräfte und ein umfassender Betrug mit staatlichen Fördermitteln nachgewiesen werden. Es entstand unter anderem ein sozialversicherungsrechtlicher Schaden in sechsstelliger Höhe. Darüber hinaus soll auch ein Teil der Agentureinnahmen nicht versteuert worden sein, weswegen es auch zu einem verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren kommen wird. “Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, schließlich verzerrt sie den Wettbewerb und untergräbt die Bemühungen ehrlicher Unternehmer”, weiß auch Finanzminister Magnus Brunner in einer Aussendung. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Der Prozess wird fortgesetzt.