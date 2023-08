Schneefälle Sturm und Lawinen­gefahr: Erste Kärntner Ski­lifte außer Betrieb Kärnten - Wie angekündigt zieht heute starker Wind durch Teile Kärntens. Vereinzelnd kommt es auch zu Schneefällen. In einigen Skigebieten sind die Lifte aufgrund des stürmischen Wetters außer Betrieb. Die Bergrettung Kärnten warnt aktuell vor Lawinengefahr. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/spinheike

Starker Wind und Schnee prägt derzeit das Wetter in Kärnten. Noch bis Samstag können die Stürme voraussichtlich andauern. Vor allem die Bergregionen im Norden und Westen sind vom stürmischen Wetter betroffen. Mit Windböen bis zu 90 km/h sei zu rechnen. “Mit den einsetzenden Schneefällen und dem zu erwartenden Wind steigt die Lawinengefahr heute vor allem in den nördlichen Gebirgsgruppen im Laufe des Tages an”, warnt die Bergrettung Kärnten. Auf der Karte des Lawinenwarndienstes leuchten bereits einige Gebiete in Kärnten rot. Eine aktuelle Übersicht findest du hier. Von Unternehmungen abseits gesicherter Pisten wird vor allem im Bereich der Schobergruppe, der Ankogelgruppe, der Glocknergruppe, der Goldberggruppe und der Hafnergruppe in den nächsten Tagen abgeraten.

Erste Lifte außer Betrieb

Aufgrund des Windes stehen bereits einige Skilifte still. Dazu zählt zum Beispiel der Mölltaler Gletscher. “Heute, 2. Februar 2023, aufgrund von starken Wind und Schlechtwetter bleibt der Gletscher geschlossen”, teilen die Betreiber mit. Des weiteren ist die Aineckbahn auf Katschberg und die Gipfelbahn in St. Margarethen derzeit nicht in Betrieb.