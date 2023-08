Vergrämungsversuche erfolglos Zum Ab­schuss frei­gegeben: Risiko­wolf in Treffen darf erlegt werden Treffen - Bereits mehrmals wurde ein Wolf in der Gemeinde Treffen gesichtet. Dem Land Kärnten wurden im Zuge dessen auch schon zwei Vergrämungsversuche gemeldet - allerdings erfolglos. Nun hat man den Wolf als Risikowolf eingestuft und somit zum Abschuss freigegeben. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) © Pexels / Ali Kazal

Seit Jänner soll sich ein Wolf in Treffen herumtreiben. Nach dem bereits zwei Vergrämungsversuche beim Land gemeldet wurden, wurde der Wolf nun als Risikowolf eingestuft. Jetzt wurde das Tier seitens der Kärntner Landesregierung zum Abschuss freigegeben: In einem zehn Kilometer-Radius um das Gebiet darf der Risikowolf entnommen werden. “In Kärnten gibt es eine Verordnung, wonach eine Ausnahme zum Abschuss gewährt wird, wenn sich der Wolf trotz Vergrämungsversuche weiter in der Nähe von besiedelten Gebieten aufhält”, erklärt Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald gegenüber 5 Minuten. So wurde auch ein Risikowolf in Arnoldstein zum Abschuss freigegeben.

Abschuss als Präventiv-Maßnahme

Laut Oswald handelt es sich hierbei eher um eine präventive Maßnahme, um Risiken zu vermeiden. So könnte es zum Beispiel zu einer Konfliktsituation zwischen einem frei laufenden Hund und einem Wolf kommen. Der Bezirksjägermeister rät diesbezüglich, das Haustier in der freien Natur an der Leine zu nehmen. Weiters sollte auch zweimal überlegt werden, ob Futterschüsseln vor der Haustüre abgestellt werden. “Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Wolfs sich direkt vor die Türe begibt, dennoch sollte bedacht werden, dass jene Gerüche ihn in die Nähe locken könnten”, so Oswald.

“Keinen Grund zur Besorgnis”

Muss man als Mensch nun Angst haben? Oswald beruhigt: “Es gibt keinen Grund zur Besorgnis, dass man jetzt nicht mehr vor die Türe darf. Der Wolf ist zwar ein Großraubwild und Fleischfresser, dementsprechend sieht auch sein Nahrungsspektrum aus – der Mensch ist da allerdings nicht beinhaltet.”