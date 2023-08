Rettung im Einsatz

Von Baum ge­troffen: 76-Jähriger bei Forst­unfall schwer verletzt

St. Andrä im Lavanttal - Am Donnerstagvormittag zog ein 76-jähriger Altbauer aus Wolfsberg in seiner Waldparzelle einen Baumstamm mit einer Seilwinde zu seinem Traktor. Weil sich der vordere Teil des Stammes an einem anderen Baum verkeilte, schnellte der hintere Teil seitlich weg und traf den Altbauer an den Beinen.