Interview Offen und ehrlich: Wie "grün" lebt Spitzen­kandidatin Olga wirklich? Kärnten - Wenn man an "Die Grünen" denkt, schießen einem sofort Gedanken wie "Klimaschutz" und "Energiewende" durch den Kopf und man hat die Spitzenkandidatin Olga Voglauer vor Augen, die kopfüber von allen Plakaten lacht. Doch wer ist Olga eigentlich wirklich? Wir haben für euch einen Blick hinter die Kulissen geworfen und stellen fest: "Politiker sind tatsächlich auch nur Menschen!" von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (796 Wörter) Werbung Eine Politikerin hinter den Kulissen: Das wusstet ihr noch nicht über Olga Voglauer. © Die Grünen Kärnten

Am 5. März finden in Kärnten die Landtagswahlen statt. Im Vorfeld versucht natürlich jede Partei Wähler zu gewinnen und das Beste aus dem Wahlkampf rauszuholen. Die Frage die sich aber immer öfter stellt ist: Wen genau wählen wir da eigentlich? Wer ist diese Person, die uns auf den Plakaten so viel Schönes verspricht? Wir wollen genau das für euch rausfinden und haben uns mit Olga Voglauer, Spitzenkandidatin der Grünen Kärnten, zusammengesetzt! Jetzt können wir euch verraten, ob ihre Lieblingsfarbe wirklich grün ist, warum niemand ihren Schreibtisch aufräumen darf und bei welchen Themen sie dringend “Nachhaltigkeits-Tipps” bräuchte!

Eine starke Frau aus Kärnten

Das Interview beginnt mit einem herzlichen “Ich bin die Olga” und einem warmen Lächeln bei dem man sich einfach wohlfühlen muss. Gleich am Anfang begeben wir uns auf eine Zeitreise hin zu Olgas Kindheit ins sehr traditionell behaftete Kärntner Örtchen Ludmannsdorf. “Mein Vater wurde immer gefragt, wie er denn seinen Hof mit ‘nur’ zwei Töchtern erhalten wolle, aber er hat uns einfach auf den Traktor gesetzt und uns zu selbstbewussten Frauen erzogen“, erzählt sie mit Stolz in der Stimme. “Ich denke vor allem diese Zeit hat mich geerdet und ich verdanke ihr auch meine ländliche Ehrlichkeit. Außerdem habe ich schon damals gelernt, dass uns die Natur eigentlich alles gibt, was wir zum Leben brauchen”.

Ehrlich & Direkt: Im Herzen wird Olga immer die landwirtschaftlichen Werte aus Kärnten tragen! © Die Grünen Kärnten

“Hab schon immer viel diskutiert”

Die erste Prise Politik schnupperte Olga bereits in ihrer Jugend, als sie Schulsprecherin wird und sie bleibt auch während des Studiums an der BOKU Wien auf Kurs, indem sie Initiative bei der ÖH zeigt. “Man konnte mich immer an Orten finden, wo viel getrunken & viel diskutiert wurde”, gesteht sie mit einem Grinsen. Am Ende ihres Studiums gab es nicht nur einen Titel, sondern auch ihr Sohn erblickte das Licht der Welt – für Olga in vielerlei Hinsicht ein Geschenk: “Ich denke dadurch, dass mein Mann und ich sehr junge Eltern waren, habe ich drei meiner wichtigsten Wesenszüge entwickelt: Verlässlichkeit, Pragmatismus und Optimismus”.

Olga blickt mit Verlässlichkeit, Pragmatismus und Optimismus in die Zukunft. © Die Grünen Kärnten

Im Schatten der Politik

“Lächle in den Tag hinein, dann wird er auch zurück lachen” – dieses Motto verfolgte bereits Olgas Oma und auch sie selbst lebt bis heute danach. Mit der Unterstützung von ihrem Mann, ihren zwei Kindern, ihren Hunden Vicky und Philo, ihren Katzen Leo und Tina und all ihren 15 Kühen (die natürlich auch alle einen eigenen Namen haben) schlägt sie sich nun täglich durch den Polit-Dschungel und versucht die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Offen und ehrlich erzählt sie aber auch von den Schattenseiten, die der Job mit sich bringt: “Vor allem die Kommunikation miteinander lässt noch sehr zu wünschen übrig. Wir Politiker sind auch nur Menschen und auch wir können durch Worte verletzt werden. Außerdem würde ich mir wünschen, dass die Politik in Zukunft familienfreundlicher wird. Für Frauen und Männer! Meine Familie und auch meine Freunde müssen manchmal sehr viel Geduld und Verständnis für mich aufbringen – das nagt schon an mir”, gesteht die Politikerin.

Ihre Heimat, ihre Familie und ihre Tiere geben Olga die nötige Kraft! © Die Grünen Kärnten

Grün, grün, grün sind (bald) alle meine Kleider …

Apropos Frauen und Männer – welches Vorurteil nervt Olga eigentlich am meisten? “Dass Frauen nicht rückwärts einparken können”, kommt die Antwort, wie aus der Pistole geschossen. “Ich kann das sogar mit einem Traktor, also das ist völliger Blödsinn”, erklärt Olga mit stolz geschwellter Brust. Das “positive Vorurteil”, dass sie selbst komplett “grün” und “nachhaltig” lebt, stimmt übrigens noch nicht so ganz: “In Sachen Mode brauche ich noch ganz dringend Tipps. Wo kann man nachhaltig einkaufen? Helft mir bitte! Außerdem möchte ich es 2023 schaffen, noch weniger Plastik aus dem Supermarkt mit Nachhause zu bringen”, gesteht sie ehrlicherweise.

Auch wenn Olga sich schon jahrelang für den Klimaschutz einsetzt, möchte sie sich selber in manchen Punkten noch verbessern! © Die Grünen Kärnten

Von Macken & Lieblingsfarben

Dass sie “nicht perfekt” ist, zeigt die Politikerin, als wir nach ihren Macken fragen: “Ich bin ein kompletter Nerd. Es muss immer alles an seinem Platz sein – obwohl es für Außenstehende nach einem kompletten Chaos aussieht. Niemand, wirklich niemand, darf zum Beispiel meinen Schreibtisch aufräumen!” gibt sie lachend zu und lässt spontan noch eine Bombe platzen: “Außerdem muss ich leider alle Menschen enttäuschen, die denken meine Lieblingsfarbe ist Grün, denn es ist eigentlich violett!”. Mit diesen News sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angelangt, obwohl es sicher noch einiges über diese facettenreiche und interessante Frau zu erfahren gäbe. Olga möchte unseren Lesern aber abschließend noch eine Botschaft mit auf den Weg geben: “Wir müssen viel mehr miteinander reden und wir müssen auch viel mehr miteinander lachen! Grantige Menschen gibt es eh schon genug!”.