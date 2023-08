Spannendes Wochenende: Auswärts-Doppel gegen Bozen und Linz wartet auf die VSV-Adler Villach - Für die Blau-Weißen geht das Wochenende mit einem Roadtrip nach Bozen und Linz weiter. Daum: "Es sieht gut aus, aber noch haben wir uns nicht fix qualifiziert. Wir wollen am Wochenende stark punkten und somit nicht nur die Playoffs, sondern auch - zumindest - Platz 4 absichern." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) © VSV / Krammer

Das Liga-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Bozen am Freitag, dem 3. Februar 2023, birgt natürlich ganz besondere Brisanz. „Sie liegen an der Tabellenspitze, haben ein ganz starkes und talentiertes Team. Aber wir haben sie heuer schon zweimal besiegt, einmal sogar in Bozen gewonnen“, so Anthony Luciani und Alexander Rauchenwald ergänzt: “Wir ergänzen uns sehr gut, die Chemie stimmt. Wir wollen den Schwung aus dem Derby mitnehmen und auch beim Tabellenführer in Bozen sowie beim Tabellennachbarn Linz entsprechend punkten. Wir blicken nämlich nach vorne und nicht zurück!” Zusammen haben die drei Forwards übrigens heuer bereits 89 Punkte für den VSV erzielt – Luciani 35 Punkte, Rauchenwald 30 sowie Desjardins 24 Punkte.

Bozener schwimmen aktuell auf einer Erfolgswelle

Im direkten Duell konnten die VSV-Adler in der laufenden Saison bereits zweimal gegen Bozen gewinnen – in Villach mit 6:3-Toren sowie in Bozen mit 1:3-Toren. Die einzige Niederlage gegen die Südtiroler gab es in der Stadthalle Ende des abgelaufenen Jahres mit 2:5-Toren. Die Bozener schwimmen aktuell auf der Erfolgswelle, blicken auf eine beeindruckende Siegesserie zurück: In den vergangenen 14 Spielen haben sie nur ein einziges Mal – gegen Fehervar – verloren. Der VSV muss morgen gegen Bozen weiterhin auf die Langzeitverletzten Julian Payr und Elias Wallenta verzichten Übrigens: Back-up-Defender Jamie Fraser hat heute mit den „Adlern“ das Eistraining absolviert und dabei einen ganz hervorragenden Eindruck hinterlassen.