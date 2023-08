Aufgepasst Jessernigg­straße wird am 4. Feber ge­sperrt Klagenfurt - Die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts im Osten der Jesserniggstraße werden wieder aufgenommen. Dazu ist am kommenden Samstag, dem 4. Feber 2023, zwischen 7.30 und 17 Uhr eine Totalsperre der Kreuzung Enzenbergstraße/Taurerstraße bis zum Rudolfsbahngürtel erforderlich. Ebenso gelten Halte- und Parkverbote. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (290 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In den kommenden Wochen werden die Arbeiten beim zweiten Bauabschnitt in Jesserniggstraße fortgesetzt. Dazu sind am Samstag, dem 4. Feber 2023, folgende Maßnahmen erforderlich: Von 7.30 bis 17 Uhr kommt es je nach Bedarf von der Kreuzung Enzenbergstraße/Taurerstraße bis zum Rudolfsbahngürtel aufgrund notwendiger Schlägerungsarbeiten zu einer abschnittsweisen Totalsperre. Zudem gilt in diesem Bereich für sämtliche Quer- und Schrägparkplätze ein Halte- und Parkverbot. Betroffene Anrainer in der Jesserniggstraße wurden über die geplanten Arbeiten und Sperren sowie über die Zufahrtsmöglichkeiten informiert. Der KMG-Busverkehr ist von dieser Baustelle nicht betroffen.

Neugestaltung der Jesserniggstraße notwendig

“Verschiedenste Arbeiten an Versorgungsleitungen der letzten Jahre und der damit verbundene Zustand der Fahrbahn machten eine Neugestaltung des Straßenraums der Jesserniggstraße notwendig”, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Diese wurde im Sommer 2022 in Angriff genommen. Im Zuge der Arbeiten mussten 19 zum Teil schwer vorgeschädigte Bäume in diesem Bereich entnommen werden. Ihr Wurzelraum war durch vorangegangene Grabungen schon so sehr beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten.

Neubepflanzung soll Alleecharakter stärken

Zudem seien einige Baumstandorte nicht zukunftsfähig gewesen, da sie sich zwischen Asphalt und Betonplatten befanden. Gleiches gelte nun für die einzelnen Bäume, welche am 4. Feber noch entfernt werden müssen. “Die Neugestaltung des Straßenraumes wird dazu genutzt, um hochwertige, zukunftsfähige Baumstandorte mit ausreichendem Wurzelraum zu schaffen”, erklären die Verantwortlichen. Nach Beendigung aller Baumaßnahmen stehe in der Jesserniggstraße mehr Grünraum als bisher zur Verfügung. Zudem führt die Abteilung Stadtgarten Ersatz- und Neupflanzungen in diesem Bereich durch. “Dadurch kommt es zu einer Aufwertung des Straßenraums und zu einer Stärkung des Alleecharakters in der Jesserniggstraße”, betont man abschließend.