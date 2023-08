Aperitif & Snacks Ein Hauch von "bella Italia": Neue Bar "Nove" er­öffnet in Graz Graz - Erst kürzlich eröffnete der Gastronom Salvatore Donadei in der Franziskanergasse einen italienischen Feinkostladen. Nun bringt er den italienischen Flair auch zum Franziskanerplatz: Dort eröffnet bald die neue Bar "Nove". von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © Elisa Auer

Erst kürzlich eröffnete Salvatore Donadei in der Franziskanergasse die “Pasta e Vino Aperitivi Boutique”. Foccaccia, verschiedenste Käsesorten und Nudeln: Der italienische Feinkostladen bietet alles, was das Feinschmecker-Herz begehrt. Wer also ein Abendessen alla bella Italia kochen will, findet hier allerlei Zutaten.

Italienische Bar eröffnet bald

Praktisch um die Ecke eröffnet der Gastronom bald eine weitere italienische Gastro-Neuheit. Die Bar “Nove” soll am Franziskanerplatz für etwas italienischem Flair sorgen. Den Räumlichkeiten wird gerade noch der letzte Schliff verpasst, bis dann schließlich die Grazer dort ihren Aperitif gemeinsam mit kleinen Snacks genießen können.