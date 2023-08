Meilenstein für Kärntens Elementarpädagogik Kleinere Gruppen, Beitrags­freiheit & Co.: Neues Kinder­bildungs- und Betreuungs­gesetz Kärnten - Historischer Tag für und in Kärnten: Am heutigen Donnerstag, dem 2. Feber 2023, wurde im Landtag die Novelle des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes beschlossen. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (457 Wörter) © pexels.com

Mit dem neuen Gesetz würden drei Gewinner geschaffen, fasst es Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zusammen: “die Kids, die Eltern und Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sowie das gesamte Personal in der Elementarpädagogik.” Der Landeshauptmann dankte allen, die dazu beigetragen haben, diesen gesetzlichen Meilenstein mit ihrer Mitarbeit zu ermöglichen. Viele Verhandlungen seien der Gesetzesnovelle vorausgegangen, um einen Kompromiss und damit ein neues Gesetz zu erreichen. Dieses beinhaltet: Beitragsfreiheit, verkleinerte Gruppengrößen verbunden mit räumlichen und personellen Veränderungen, bessere Arbeitsbedingungen.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) © LPD Kärnten/Wajand

“Schlüssel für Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit”

Mit der nun vorliegenden Gesetzesnovelle konnte geschaffen werden, was nötig war, so LHStvin. Beate Prettner (SPÖ): „Die Möglichkeit und damit die Wahlfreiheit, vor allem auch in kleinen Gemeinden, Kinder unterbringen zu können und arbeiten zu können, ist nun gegeben. Zur Wahlfreiheit des Karenzgeldes in seinen verschiedenen Formen kommt nun die Unterbringungsmöglichkeit für die Kinder. Die wesentlichste Entscheidungsgrundlage für eine Kinderbetreuung wurde ebenso geschaffen mit dem beitragsfreien Kindergarten in Kärnten. Das ist der Schlüssel für Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit und ein Modell für ganz Österreich“, so Prettner.

LHStvin. Beate Prettner (SPÖ) © Büro Beate Prettner

Verkleinerte Gruppengrößen

Konkret wird es durch die Gesetzesnovelle kleinere Gruppen in elementarpädagogischen Einrichtungen geben. Die Reduktion erfolgt bis zum Jahr 2028 von 25 auf 20 Kinder. Hand in Hand damit muss die Aufstockung des Personals gehen. „Durch die Verkleinerung werden 63 neue Gruppen entstehen, zwei Pädagoginnen oder Pädagogen werden diese betreuen. Damit alle Gemeinden die damit verbundenen Adaptionen auch räumlicher Natur durchführen können, hilft das Land mittels Bildungsbaufonds, den wir höher dotiert haben“, berichtet Kaiser. Kleinere Gemeinden seien nicht gezwungen, die Gruppengröße zu verkleinern. Sie können Gruppen bis maximal 27 Kinder führen, müssen aber mehr Personal für die Bildung und Betreuung zur Verfügung stellen.

Beitragsfreiheit

Wesentliche weitere Voraussetzung sei die Leistbarkeit: “Wir haben alles darangesetzt, den beitragsfreien Kindergarten in Kärnten zu etablieren. Mit dem Start dieses Kindergartenjahres ist uns das gelungen. Das Land übernimmt 100 Prozent der Durchschnittskosten für die Kinderbildung- und Betreuung”, weist Kaiser hin. Zusätzlich werden auch die Öffnungszeiten der Einrichtungen neu geregelt und ausgeweitet. Die Betreiber erhalten Boni, je länger die wöchentliche Öffnungszeit ist.

Bessere Arbeitsbedingungen

Damit Kinder aber einen Platz haben können, sei auch das entsprechende Personal nötig. “Daher war es wichtig, mit dem neuen Gesetz auch den Job zu attraktivieren”, so Kaiser. Das Land habe eine Mindest-Gehaltstabelle verordnet. Das heißt konkret, dass die Gehälter angehoben wurden. “Es können bis zu 180 Euro netto mehr im Monat als bisher sein und schließt auch die Assistenz-Kindergärtnerinnen und –Kindergärtner ein.” Der Beschluss der nun vorgelegten Gesetzesnovelle ist heute im Landtag erfolgt. Das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist ab dem Kindergartenjahr 23/24 gültig.