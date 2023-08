Kampf gegen Krebs Spar-Verkaufs­aktion erzielt 8.500 Euro für die Krebs­hilfe Steier­mark Steiermark - Im Zuge einer Verkaufsaktion von Spar konnten 8.500 Euro gesammelt werden. Das Geld kommt der Krebshilfe Steiermark zugute. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © SPAR/ Werner Krug

Vor Kurzem startete SPAR eine Verkaufsaktion zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Steiermark. SPAR spendet gemeinsam mit den österreichischen Partnerlieferanten Manner, J. Hornig Kaffee und Farina Mehl einen Teil des Verkaufserlöses bei ausgewählten Produkten und rundete die Summe zudem auf. Insgesamt kam so ein Betrag von 8.500 Euro zusammen, den SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer an die Krebshilfe überreichte.

Unterstützung für Krebspatienten

Die Österreichische Krebshilfe gibt es seit 1910 und ist damit die älteste Krebshilfeorganisation der Welt. Den Krebspatienten und deren Angehörige wird kostenlose, professionelle Hilfe sowie Beratung und Begleitung in dieser besonders belastenden Lebensphase angeboten. Die Krebshilfe Steiermark ist fast zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Seit 1946 unterstützt auch der steirische Landesverein beim Kampf gegen den Krebs.

“Dank Spenden können wir kostenlos helfen”

Psychologische Betreuung und finanzielle Unterstützung für Patienten bilden das zentrale Aufgabengebiet der Organisation. In Fällen, bei denen die Krebsdiagnose eine wirtschaftliche Notlage auslöst, unterstützt der Krebshilfe-Soforthilfefonds außerdem direkt mit einer finanziellen Zuwendung. Die Krebshilfe Steiermark schafft darüber hinaus durch Events, Kampagnen und Kooperationen Bewusstsein für Tumor-Früherkennung. Denn bei frühzeitiger Erkennung einer Erkrankung liegen die Heilungschancen bei vielen Krebsarten bereits sehr gut. Christian Scherer, Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark zeigt sich dankbar: „Ein großes Dankeschön an die SPAR-Kunden für die Unterstützung. Nur so können wir auch weiterhin unsere wichtigen Leistungen kostenlos für Krebspatienten sowie deren Angehörigen zur Verfügung stellen“