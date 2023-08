Am 22. Februar heißt es: alles Fisch! Ascher­mittwoch: Die Südrast lädt zum Heringsschmaus! Arnoldstein - Birgit Gschwenter und Team laden am Mittwoch, dem 22. Feber, in die Südrast Dreiländerecke zum großen Fischbuffet mit toller Live-Musik! von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (473 Wörter) Werbung Küchenchef Günther Steiner (ganz links) und Betriebsleiterin Birgit Gschwenter (2. v.l.) freuen sich schon auf euch! © Südrast Dreiländerecke

Alles Fisch: Du hast die Qual der Wahl!

Regelmäßig wartet die Südrast Dreiländerecke in Arnoldstein mit Veranstaltungen auf, die Auswärtige wie Einheimische mit guter Kulinarik und bester Unterhaltung verwöhnen. Zum Aschermittwoch wird euch heuer wieder etwas Besonders geboten: Geschäftsführerin Birgit Gschwenter und Küchenchef Günther Steiner laden am Mittwoch, dem 22. Feber, von 18 bis 21 Uhr zum großen Fischbuffet. Gleich nach dem entspannten Prosecco-Empfang gibt es, neben hausgemachten Heringssalaten, einige Variationen von Meeresfrüchten und Muscheln, Räucherfischplatten, Rouladen und Pasteten von der Lachsforelle, Bouillabaisse, gegrillte Edelfische & Garnelen, Pasta Frutti di mare u.v.m. sowie natürlich verschiedenste süße Verführungen – und das alles unter dem Motto »All you can eat« um nur € 34,90 pro Person! Kinder essen übrigens bis zu einer Körpergröße von einem Meter gratis! Darüber hinaus wird die tolle Liveband »Why Cry Johnny« mit einer exklusiven Vorstellung beeindrucken.

Köstlichkeiten aus Seen & Meer: Am 22.2. erwartet euch herrliche Fischkulinarik in der Südrast Dreiländerecke. © Südrast Dreiländerecke

Südrast: Nicht nur stoppen, sondern bleiben!

Küchenchef Günther Steiner ist bekannt für seine außergewöhnlichen Kreationen – vom Original Curry aus Sri Lanka über die gediegene Hausmannskost – der erfahrene Koch, der jahrelang als Küchenchef im ehemaligen Hotel Post in Villach tätig war, bereichert nun schon seit einigen Jahren die Südrast. “Das Tolle bei uns ist, dass wir für alle Geschmäcker etwas zubereiten – das ist ganz allgemein unsere Devise. Von Vegetarischem über Bodenständiges, bei uns wird jeder fündig”, erklärt Birgit Gschwenter und verweist dabei auf die Wertschätzung der regionalen und frischen Zutaten. Bei der beliebten Buffet-Variante in der Südrast Dreiländerecke holst du dir genau das, was dir am besten schmeckt, am 22.2. heißt es jedenfalls: Alles Fisch! Hol dir einfach deine Liebsten mit an den Tisch und reserviere rechtzeitig für euren Genuss. Willst du dem Restaurant vorab einen virtuellen Besuch abstatten, dann schau vorbei auf der Homepage.

Lachs, wohin das Auge reicht! Die Südrast lässt am Aschermittwoch keine Wünsche offen. © Südrast Dreiländerecke Schrimpssalat gefällig? Die Südrast Dreiländerecke weiß am Aschermittwoch zu verwöhnen. © Südrast Dreiländerecke Ein köstlicher Meeresfrüchtecocktail, so lässt es sich genießen. © Südrast Dreiländerecke Sogar frische Hummer gibt es in der Südrast zu verkosten. © Südrast Dreiländerecke Das Buffet mit Köstlichkeiten aus See & Meer bietet für jeden und jede das Richtige. © Südrast Dreiländerecke Lust auf Muscheln? Dann nichts wie hin zur Südrast Dreiländerecke am 22. Feber! © Südrast Dreiländerecke Du hast die Muscheln lieber in der Suppe? Auch das gibt es hier zu genießen. © Südrast Dreiländerecke Wenn du nach dem Fischbüffet noch Platz hast, lass dir die süßen Leckereien nicht entgehen ... © Südrast Dreiländerecke ... und es geht weiter mit den süßen Kreationen. © Südrast Dreiländerecke

Vielseitige Südrast Dreiländerecke

Das Restaurant hat täglich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet und steht mit einer großen Speiseauswahl für euch bereit. “Die Gerichte werden saisonal und individuell angepasst”, so Birgit Gschwenter. Egal ob scharf, deftig oder leicht, vegetarisch, vegan oder kalorienarm – beim warmen Buffet der Südrast Dreiländerecke findet jeder Gaumen seine Freude. Auch ein kaltes Buffet mit knackigen Salaten aus der Region und Jogurt, verfeinert mit frischen Früchten, wartet auf euch. Wer gerne Süßes mag, der kommt bei der Südrast auch nicht zu kurz: Hausgemachte Strudelvarianten und Fruchtschnitten sowie hausgemachte Schaumrollen und typische Spezialitäten aus der Region, wie der “Kärntner Reindling”, erwarten euch. Nimm Platz auf der großzügigen Terrasse und genieße zudem den tollen Blick auf Kärntens Berglandschaft! Aber jetzt heißt es erstmal: Rechtzeitig reservieren, damit euer Platz beim großen Heringsschmaus am 22. Feber gesichert ist!