Kärntner Bergbahnen Manuel Kapeller-Hopfgartner: Mit ihm geht's das ganze Jahr hoch hinaus

Seit 2020 steht Manuel Kapeller-Hopfgartner als Fachgruppen-Obmann den Kärntner Seilbahnen vor. Als Prokurist und kaufmännischer Leiter lenkt der 34-Jährige auch die Bergbahnen Gerlitzen Alpe durch bewegte Zeiten. Mit 5 Minuten spricht der Manager über den Wirtschaftsfaktor Seilbahn, Optimismus in Krisenzeiten und warum das Erlebnis Berg den Menschen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Drahtseilakt zum Einstieg

1834 wurde das erste belastungsfähige Seil aus geflochtenem Eisendraht erfunden. Ein Meilenstein für den modernen Seilbahnbau. Rekordverdächtig ist heute das längste Kabinenbahnseil mit einer Länge von 6.300 Metern und 105,5 Tonnen Gewicht, das in italienisch-österreichischer Zusammenarbeit entwickelt wurde und in Südtirol seit der Wintersaison 20/21 zum Einsatz kommt. Sprichwörtliche “Nerven aus Drahtseil” muss genau zu dieser Zeit wohl auch Manuel Kapeller-Hopfgartner gehabt haben. Gerade als die global ausgerufene Pandemie fast alle wirtschaftlichen Räder zum Stillstand zu bringen drohte, wurde er im Oktober 2020 zum Fachgruppen-Obmann der Kärntner Seilbahnen berufen. “Es war wirklich eine große Herausforderung – aber wir sind mit einer guten konsequenten Strategie, viel Optimismus und persönlichem Einsatz mit einem blauen Auge davongekommen”, erinnert sich der Akademische Experte für Seilbahn-Management. Und ergänzt: “Bald hieß es nur noch Corona, Corona, Corona und irgendwann hab ich mir wirklich gesagt, ein Horror, ich sehn’ mich so nach Normalität.”

Bergbahnen sind rechtlich gesehen öffentliche Verkehrsmittel wie Linienbusse

Als ein rechtlich gesehen öffentliches Verkehrsmittel habe man jedenfalls versucht, so viele Anlagen wie möglich in Betrieb zu halten. “Es war wichtig für die Leut’, dass wir offen gehabt haben; die Menschen haben sich in der frischen Luft physisch und psychisch erholen können.” Zudem hätten viele gerade in dieser Zeit den Berg als wertvolles Naturerlebnis für sich wiederentdeckt, sieht sich Kapeller-Hopfgartner heute in der damaligen Vorgehensweise bestätigt.

Mythos Energieverschwendung

“Auch der letzte Herbst war wieder ein holpriger Start, jetzt dreht sich vor und hinter den Kulissen alles um das emotionalisierte Thema Energiekrise und Preisentwicklung”, erzählt der Manager. Jedenfalls sei man in der Branche durch regelmäßige Modernisierungen und vorausschauende Investitionen grundsätzlich gut gewappnet. Auch der immer wieder vorgebrachte Vorwurf der “Energieverschwendung” sei ein Mythos: “Wir haben mittel einer detaillierten Studie erhoben, dass wir als Schigebiete nur ein Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Kärnten haben.” Dabei sei aber schon die ganze Infrastruktur, wie Gebäude, Licht, Liftanlagen, Heizung, eingerechnet, erklärt Kapeller-Hopfgartner – und ergänzt: “Zudem gehen überhaupt nur 0,3 Prozent des gesamten Verbrauches auf die Beschneiung!”

"Nur 1 Prozent des gesamten Kärntner Energieverbrauchs geht auf die Schigebiete!"

So bräuchten etwa die modernen vollautomatisierten Schneelanzen nur zehn Prozent des Energieaufwandes der alten Systeme. Generell würden heutzutage zu viele Themen zu politisiert, beklagt der Bergbahnen-Fachmann und ergänzt in Richtung politische Verantwortungsträger: “Wir könnten im Energiebereich mit Photovoltaikanlagen und ohne großen Natureingriff sofort einiges bewegen, leider bremst uns gegenwärtig die Politik. Das ist schon ein wenig ärgerlich. Wir haben zwar theoretisch die gesamte Infrastruktur und die dazugehörige Widmung Grünland/Schipiste, aber das Land fordert leider dezidiert die Widmung Grünland/Photovoltaik, um generell den Ausbau von Dachflächen zu forcieren.” Das sei aber gerade am Berg speziell bei winterlichen Verhältnissen praktisch nicht umsetzbar.

Mit Qualität zur Ganzjahresdestination

In Kärnten würden laut Kapeller-Hopfgartner durch die Seilbahn-Branche jährlich etwa 577 Millionen Euro Bruttoumsatz generiert, man setzte jetzt als Zukunftsstrategie jedenfalls forciert auf Qualität und nicht auf Infrastruktur-Erweiterungen: “Wir wollen peu à peu durch gezielte Investitionen hochqualitativen Ganzjahrestourismus ermöglichen und streben saisonal eine 50:50-Auslastung an – das hat bis jetzt erst das Nassfeld geschafft, da muss sich Kärnten insgesamt noch besser positionieren”, gibt der Fachgruppen-Obmann vor, der einer Branche mit kärntenweit zirka 1500 Mitarbeitern vorsteht. “Wir haben in Kärnten 25 große Schigebiete, 47 Betreiber und 196 Seilbahnen, davon sieben touristisch relevante Seilbahnunternehmungen und 17 Nahversorger mit Tourismuspotential”, zählt der Manager auf. Gerade auch die kleineren, überschaubaren Gebiete mit ihren qualitativen Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten würden von Familien mit jüngeren Kindern sehr geschätzt werden. Nicht zu vergessen seien dabei die direkt mit der Seilbahnwirtschaft verknüpften Branchen, wie etwa Sportvereine, Verleihgeschäfte, Schischulen und eben Tourismusbetriebe.

Gütesiegel mit Flow-Garantie

“Seit 20 Jahren gibt es auch das Gütesiegel ‘Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen’, mit einem breiten Angebot an Natur- und Sporterlebnissen für Jung und Alt. Auch die Flow-Trails für Mountainbiker werden gut angenommen und haben Potenzial für die Verlängerung der Sommersaison”, weiß Kapeller-Hopfgartner. Man wolle jedenfalls mit Klaus Ehrenbrandtner, dem neuen Chef der Kärnten Werbung, “voll mitgehen”, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Seilbahntechnisch habe Kärnten jedenfalls jetzt schon Außergewöhnliches vorzuweisen: Mit dem Millenium-Express am Nassfeld (6.001 Meter) verfüge man etwa über die längste Seilbahn Österreichs und damit zweitlängste Anlage der Alpen, die Tunnelbahn in Heiligenblut sei als “Seilgezogene Einschienen-Hängebahn” überhaupt weltweit einzigartig. Historisch für Kärnten rekordverdächtig ist aber nicht zuletzt die 1928 in Betrieb genommene Kanzelbahn, die – in moderner Variante – den viel beschäftigten Prokuristen der Gerlitzen Alpe Bergbahnen täglich an seinen Arbeitsplatz Gerlitzen schweben lässt.

Seit dem Jahre 1928 führt eine Gondelbahn die Besucher auf den beliebten Erholungsberg ... © RP / 5min.at ... um egal ob Winter oder Sommer dem Alltag zu entschweben ... © Gerlitzen Alpe / Stabentheimer ... am besten, wenn bereits in der Talstation eine ungetrübte Bergzeit angekündigt wird. © RP / 5min.at

Seit 1928 geht’s steil auf den Erlebnisberg

“Die Kanzelbahn ist die älteste Seilbahn in Kärnten, unglaublich, was damals beim Bau geleistet wurde”, gerät der Bergbahn-Experte geradezu ins Schwärmen, der in der Wintersaison “sieben Tage die Woche” den Berg nicht aus den Augen lässt. Eigentlich arbeiten wir das ganze Jahr, um den Berg weiterzuentwickeln, erarbeiten die Budgets, entwickeln Projekte, es ist uns auch wichtig, das unsere zirka 120 Mitarbeiter perfekte Rahmenbedingungen vorfinden und wir als Team für die Zufriedenheit unserer Gäste das Bestmögliche leisten”, gibt der Familienvater von zwei Kindern (sieben und vier Jahre) Einblick in den dicht gedrängten Arbeitsalltag, in den er so oft es geht eine Joggingrunde einzuplanen versucht.

"Was gibt es Schöneres, als dem Alltag zu entschweben, Zeit in der Natur zu verbringen, und dann noch Hütten-Atmosphäre zu genießen." Manuel Kapeller-Hopfgartner

Auch beim Schifahren verschmelzen Beruf und Freizeit: “Ich komme zumeist mit hundert Fotos am Handy zurück, die werden dann ausgewertet, ich entdecke immer und überall Verbesserungspotenzial”, erzählt der Manager mit einem Lachen, und legt sogleich nach: “Wir investieren viel, da geht es um Millionenbeträge, die der Gast oft gar nicht sieht. Wir haben beispielsweise im Hintergrund das Beschneiungssystem komplett automatisiert, effiziente und naturverträgliche Teichkühlungen gebaut, 2015 wurde der sechssitzige Family-Jet in Betrieb genommen und heuer haben wir einen lässigen top modernen und für Kinder sicheren Vierer-Sessellift gebaut.” Für das leibliche Wohl der internationalen Gerlitzen-Gäste sorgt neben den zahlreichen Hüttenwirten auch Ehefrau Julia mit der Sunn Alm und der Schirmbar “Cielo Mountain Lounge Bar”.

Wo der Alltag im Tal bleiben darf

“Es gibt praktisch rund um die Uhr viel zu tun, auch in der Vorbereitungszeit in den etwas ruhigeren Monaten, wenn du dann aber die Skifahrer nach einem erholsamen Tag mit einem glücklichen Grinsen vom Berg kommen siehst, ist es einfach die schönste Bestätigung und Belohnung”, freut sich der im Sternzeichen Schütze geborene Naturliebhaber, der sicher ist, dass ein ein schwungvoller Tag am Berg mit einem geselligen Hütten-Ausklang wohl eines der effizientesten Mittel ist, um viel positive Kraft und frische Energie zu tanken. Für die berufliche Zukunft strebt der Fachgruppen-Obmann eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit seinen Kärntner Branchen-Kollegen an: “Speziell der Ausbau der Topskipass-Vereinigung, die 30 Skigebiete in Kärnten und Osttirol verbindet, liegt mir als Leitprodukt sehr am Herzen. Damit können wir den Touristikern ein optimales Werkzeug in die Hände geben, um effizient neue Gästegruppen und neue Märkte zu erschließen.” Und wünscht sich mit Blick auf Politik und Gesellschaft: “Überhaupt wäre es schön, wenn man wirklich von diesen ewigen politisierten Diskussionen wegkommen würde, zurück zu dem, für das wir als Bergbahnen mit unserer täglichen Arbeit stehen: den Menschen die Berge und das damit verbunden Naturerlebnis näherzubingen und einfach eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen, in der man den Alltag ruhig mal im Tal lassen kann.”