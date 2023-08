Einstimmig entschieden Fund-Fahr­räder in Graz werden zukünftig an Verein verkauft Graz - Rund 100 Fahrräder landen pro Jahr in den Räumen des Grazer Fundservices. In der Veragangenheit wurden die überwiegend älteren Drahtesel nach dem Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist öffentlich versteigert oder verkauft. Nun gibt es eine neue Lösung. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © 5min.at

Zur Stadtsenatssitzung trafen sich Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit den Stadträt:innen Günther Riegler, Kurt Hohensinner, Manfred Eber, Claudia Schönbacher und Robert Krotzer heute wieder im Stadtsenatssitzungssaal. Unter anderem einigte man sich dabei einstimmig auf eine Lösung für Grazer Fund-Fahrräder.

© Stadt Graz/Tautscher

Fund-Fahrräder: Verkauf an Verein Bicycle

Rund 100 Fahrräder landen pro Jahr in den Räumen des Grazer Fundservices. In der Veragangenheit wurden die überwiegend älteren Drahtesel nach dem Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist öffentlich versteigert oder verkauft. Die dafür nötige Zwischenlagerung und Verwertung der Räder verursachte jedoch sehr hohe Aufwände und Kosten, die nun in Zukunft vermieden werden können. Die Fund-Fahrräder werden daher in Zukunft um 20 Euro pro Rad an den Verein Bicycle verkauft und dieser wiederum wird verwertbare Räder reparieren oder nicht-verwertbare auf eigene Kosten entsorgen.