Spieltag Rotjacken empfangen Asiago Hockey in der Heidi Horten-Arena Klagenfurt - Am letzten Spieltag vor dem International Break empfängt der EC-KAC am Sonntagnachmittag (16 Uhr) den Asiago Hockey in der Heidi Horten-Arena. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC konnte vier seiner letzten fünf Ligaspiele gewinnen, nur im Kärntner Derby am vergangenen Sonntag war man dem EC VSV knapp mit 2:3 unterlegen. Am Freitag kehrten die Rotjacken mit einem 4:3-Sieg bei Fehérvár AV19 – dem ersten rot-weißen „Dreipunkter“ in Ungarn seit Oktober 2020 – wieder auf die Siegerstraße und auch in die Top Sechs der ICE-Tabelle zurück. Die Klagenfurter liegen zudem (bei noch einem ausständigen direkten Duell) nur noch zwei Zähler hinter den fünftplatzierten Black Wings Linz. Mit Asiago Hockey trifft das Team von Petri Matikainen und Juha Vuori in der letzten Runde vor der Länderspielpause auf den einzigen Klub in der Liga, gegen den es heuer noch keinen Punkteverlust zu verzeichnen gab. Wir wünschen viel Erfolg!