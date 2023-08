Schmerzliche Niederlage Schade: HSG Holding Graz verliert das erste Heimspiel im neuen Jahr Graz - HSG Holding Graz musste eine schmerzliche Niederlage hinnehmen. Gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol lässt man, trotz starker Aufholjagd wichtige Punkte im Kampf um ein ZTE HLA Meisterliga Viertelfinalticket, liegen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © Robert Edegger / HSG Holding Graz

Wie verhext startete die HSG in die Partie und muss ganze vier Minuten auf den ersten Treffer warten, Markus Höfer trifft zum 1:2. Kurze Zeit später verwirft Nemanja Belos den ersten Siebenmeter und die Grazer Handballer müssen einem immer größer werdenden Rückstand nachlaufen. Während die HSG Holding Graz immer wieder längere Zeit auf den nächsten Treffer warten musste, bremste nicht einmal eine doppelte Unterzahl die Gäste aus Tirol aus, das Team von Klaus Hagleitner baute die Führung weiter aus. In die Pause ging es mit einem 10:15 Rückstand aus Sicht der HSG Holding Graz.

25:30 – Niederlage für HSG Holding Graz

Jozsef Albek eröffnete die zweite Hälfte mit dem 11:15 Siebenmeter-Treffer, ehe Petar Medic für sein Team wenige Sekunden später konterte. Die HSG war heiß und startete deutlich aggressiver in Halbzeit zwei, schaffte es aber nie über einen drei Tore Rückstand hinauszukommen. Graz verfehlte das Tor und die Tiroler trafen nach 42. Minuten gleich vier Mal und brachte sich 23:16 in Führung. Trotz klaren Rückstand startete die HSG Holding Graz eine Aufholjagd und kam sieben Minuten vor Schlusspfiff auf 23:25 heran. Vier Minuten vor Schluss glückte Djordje Pisaric sogar der 25:26 Anschlusstreffer. Die Chance auf den Last Minute Erfolg blieb am Ende jedoch aus und Sparkasse Schwaz Handball Tirol trifft gleich vier Mal in Folge. Am Ende verliert man 25:30 und muss damit auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiterhin warten. Am kommenden Samstag hat man gegen die SG Insignis Handball Westwien bereits die erneute Chance zu punkten, zuhause trifft man auf das Team von Michael Draca.